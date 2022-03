BELGIQUE :: Vandalisme, Dégradation de ses locaux: Le Cabinet d’avocat Lexlau saisit les autorités judiciaires :: BELGIUM

Le Cabinet d’avocat Lexlau informe ses clients et l’opinion publique qu’en date du 23 mars 2022, était organisée par Steve FAH l'influenceur et directeur général de TARA+ "une rencontre d’échange et de partage d’expériences» avec les étudiants et travailleurs camerounais de Belgique".

A cette occasion, notre cabinet a été retenu comme lieu d’hébergement de l’évènement et certains de ses collaborateurs invités à instruire les étudiants et les travailleurs présents ce jour sur la problématique du séjour et de l’intégration professionnelle en Belgique.

Le cabinet rappelle à ses clients et au public, qu’il n’est associé à une quelconque association politique et que sa principale mission demeure la défense des intérêts de ses clients selon les valeurs d'équité et de transparence.

Notre Cabinet, ouvert aux étrangers de divers horizons, vivants en Belgique ou ailleurs, a très souvent eu l’habitude de collaborer avec divers intervenants, institutions et plateformes dans le cadre d'activités visant à partager notre expertise et notre expérience en diverses matières juridiques.

L’évènement était ainsi ouvert au public sans nécessité de contrôle à l’entrée comme cela a toujours été de coutume lors de nos évènements. L’essentiel des personnes présentes étaient des étudiants camerounais qui avaient une série de questions liées à leur séjour en Belgique.

Envisagé comme un moment de partage et de témoignages, la visibilité numérique et médiatique de Steve FAH et de ses émissions devaient constituer un canal et un moyen d'informer et de sensibiliser les étudiants camerounais, et plus largement les migrants, sur certaines réalités procédurales et administratives dont la pratique et l'évolution constante sont souvent fortement méconnues et font l'objet d'informations faussement véhiculées.

Le Cabinet Lexlau tient à préciser qu’il n’a fait l’objet d’aucune menace, directe ou indirecte, préalable à l'organisation de l'évènement, et qu’il n’a par ailleurs été approché, directement ou indirectement, par quelque entité lui ayant intimée d'annuler la rencontre sous peine de représailles.

Malheureusement, moins de cinq minutes après le début de la rencontre, des personnes infiltrées et présentées comme des étudiants et entrepreneurs s’en sont pris aux participants et de manière plus ciblée à Steve FAH. Des vidéos circulant sur différents réseaux sociaux témoignent de la violence inouië de l’agression.

Le cabinet Lexlau déplore ces évènements et condamne avec véhémence l'usage de la violence comme expression d'une conviction politique, philosophique ou sociale.

Le Cabinet ayant à cet effet été le théâtre de vandalisme et d'importantes dégradations de ses locaux, matériels et mobiliers de bureau déplore de tels agissements et a à cet égard pris l’initiative de saisir les autorités judiciaires compétentes pour les suites qu'il leur plaira de retenir.

Le Cabinet Lexlau, remercie ses clients, proches et anonymes pour tous les messages de sympathie, d’encouragement et de réconfort reçus.

Le Cabinet Lexlau prends le ferme engagement de poursuivre la défense et la préservation des intérêts de chacun de ses clients, actuels et futurs, sans distinction de condition sociale, financière, politique ou philosophique, tout en respectant ses valeurs d'humanisme et de travail.