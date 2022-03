CAMEROUN :: Pourquoi un homme a empoisonné 5 enfants à Yokadouma :: CAMEROON

Les enfants du nommé ALAMBA Victor ont été tués à Yokadouma dans le département de la Boumba et Ngoko région de l’Est. Les enfants ont reçu du pain avec du chocolat de l’ex-compagnon de leur mère, le nommé Russel ZOUOMB ZOUOMB. Mais du pain empoisonné selon des sources sur place.

Pourquoi le poison ?

Après de longues années d’investissements en amour et en argent auprès de sa bien-aimée, le meurtrier a subi le rejet de sa future belle famille. Et c’est ainsi que sa dulcinée est allée dans les bras d’un autre, sieur Victor ALAMBA. Des faits qu’il n’a pas toléré. Pour l’instant, on ne sait pas encore la substance toxique qu’il a inséré dans le pain au chocolat servi aux enfants. Mais il s’agit de trois filles et deux garçons âgés entre 4 et 10 ans.

Les corps de quatre des cinq morts sont à la morgue de l’hôpital de district de Yokadouma. Le dernier moins âgé a été rapidement inhumé à la demande du père hier. Le mis en cause a été arrêté. Il est détenu à la brigade de gendarmerie de Ngato.

En colère, les populations ont incendié le domicile du mis en cause sieur Russel ZOUOMB ZOUOMB. Informé de cette situation, le préfet du département de la Boumba et Ngoko est descendu sur le lieu du drame. Valérie Norbert KOUELA a transmis les condoléances du Gouvernement à la famille attristée et instruit une autopsie des quatre corps non encore inhumés.

Liste des enfants décédés: