CAMEROUN :: Deux chefs interpellés pour trafic d'ossements humains à Zoétélé :: CAMEROON

Le prétexte serait une invention des neveux du chef Ella Bella de Biyan qui l'accusent d'avoir bradé les terres familiales.

Le trafic d'ossements humains ne serait en réalité qu'un prétexte. Les informations puisées à bonne source par le reporter de Mutations, font état de ce que le chef de Biyan, Ella Bella, est accusé par ses neveux d'avoir bradé les terres familiales avec la complicité de son chef du gouvernement Mvog-Ella, Jean Melvin Ako'o Ella. Il y'a quelques années, le chef Ella Bella de Biyan, dans l'arrondissement de Zoétélé, aurait vendu près de 50 hectares de terrain à l'ex-ministre de la défense Rémy Ze Meka, élite du coin, qui projetait de créer une plantation d'hévéa dans ce village.

L'argent issu de cette vente aurait divisé la famille du chef Ella Bella. Ses neveux qui estiment avoir été dupés par leur oncle, accusé de s'être taillé la part du lion dans le partage, cherchaient depuis lors, un moyen pour se venger. C'est ainsi qu'ils vont s'appuyer sur un os de gorille vieux de près d'une centaine d'années qui, d'après une information devenue virale sur la toile, ornait le salon du défunt père du commissaire divisionnaire Marie Thérèse Nyangono, en service à la gare voyageur de Yaoundé.

Mardi 22 mars dernier, les deux notabilités sont interpellées à Nkoumadjap 2 par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Sangmélima. Après une nuit sous les geôles de ladite unité d'enquêtes, les mis en cause ont été relaxés dans la matinée du mercredi au bénéfice du doute, par le procureur de le République près les tribunaux de Sangmélima pour accusations non fondées et absence de preuves. Car l'os présenté aux enquêteurs a fait l'objet d'une analyse en laboratoire et les résultats du médecin attestent qu'il est d'origine animale.

En attendant la suite de la procédure, les deux chefs projettent eux aussi de porter plainte contre leurs bourreaux pour diffamation, accusations mensongères et calomnie. Notre informateur annonce dans foulée de ces événements, la tenue d'une palabre dans la soirée d’hier mercredi à la chefferie de Biyan. Les notables consternés par l'humiliation subie par leur chef ont décidé de lancer une offense pour décupler les gardiens de la tradition et profiter de l'occasion pour laver l'image de la chefferie ainsi ternie.