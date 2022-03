Éliminatoires Mondial Qatar 2022 : Le Cameroun joue, l'Algérie gagne :: CAMEROON

Les fennecs n’ont eu besoin que d’une seule occasion pour faire tomber les lions indomptables du Cameroun

Ce vendredi 25 mars , les lions indomptables du Cameroun de Rigobert Song affrontaient l’Algérie de Djamel Belmadi en barrages aller qualificatifs pour le mondial au Qatar.

Dans une rencontre annoncée comme l’un des choc de ses éliminatoires c’est l’Algérie qui a su tirer son épingle du jeu en l’emportant 1-0 sur le Cameroun grâce à un but d’islam Slimani à la 39è minute.

Les lions de Rigobert Song ont manqué d’intelligence tactique pour arriver à inscrire le moindre but dans un match pourtant dominé de bout en bout et ce ne sont pas les statistiques au terme des 90 minutes qui mentiront:

10 tirs dont 4 cadrés pour le Cameroun contre 5 tirs dont deux seulement cadrés pour les fennecs avec une possession de balle chiffrée à 65%, le Cameroun a maîtrisé le match sur tous les plans et seulement manqué de réalisme lors des phases offensives.

L’Algérie quant à elle a joué la montre durant toute la rencontre en essayant de gagner quelques secondes pour s’en sortir au moins avec un match nul. C’est donc fort heureusement que le but de Slimani arrivé sur une action banale à la 39è va conforter les fennecs dans leur tactique hyper défensive. Ceux-ci vont tenir ce résultat jusqu’à la fin de la rencontre et repartiront de Japoma avec une victoire d’une importance capitale.

Mahrez transparent

Parti comme étant l’atout principal des fennecs d’Algérie, Riyad Mahrez l’attaquant de Manchester city n’a pas été à la hauteur de la rencontre de ce vendredi. L’attaquant de Manchester city a été littéralement « éteint » par le très robuste Nouhou Tolo le meilleur lion indomptable du soir. Un duel pourtant très attendu entre les deux hommes.

Djamel Belmadi ayant constaté la domination du latéral gauche camerounais sur son capitaine va le sortir à la 76è et fera rentrer sofiane Feghouli à sa place.

Rendez-vous à Blida

Au vu de la physionomie de la rencontre de Japoma , on peut se dire sans risque de se tromper que tout est possible à Blida malgré l’avantage pris ce soir par l’Algérie. Le Cameroun comme l’ont reconnu plusieurs joueurs en zone mixte aura sa chance de ce côté et pourra renverser la vapeur pour espérer décrocher son ticket pour le Qatar.