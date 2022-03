LE CAMEROUN CHANGE : BIENTÔT YAOUNDÉ-NGAOUNDERE EN 6 H DE TEMPS :: CAMEROON

Partir de Yaoundé pour Ngaoundere se fera bientôt en 6 h de temps,l'un des lots les plus importants de la ligne directe a été réceptionné hier par le gouvernement,il s'agit de la route Léna-Tibati-Ngatt .

Pour comprendre l'importance de ce qui vient d'être réceptionné , vivons ensemble le calvaire des passagers souhaitant rejoindre Ngaoundere depuis Yaoundé :

Parti de Yaoundé à bord d'un bus de 70 places à 18 h,C'est au moins à minuit que vous foulerez le sol de Bertoua . Vous êtes loin d'être au milieu du trajet ,il vous faudra encore en moyenne 6 h de temps pour arriver à Garoua Boulai. Ensuite compter encore 05 heures de route pour rentrer dans la ville de Ngaoundere.

Six heures de temps pour rejoindre Ngaoundere à partir de Yaoundé ,c'est le projet financé par la BAD qui a touché Batchenga- Ntui- Yoko-Lena- Tibati-Ngatt- Ngaoundere.

Plusieurs villages de l'Est qui n'avaient jamais vu le goudron sont désormais désenclavés ,et les retombés économiques pour le panier de la ménagère immenses.

Prenons le cas de la localité de Tibati .

La ville de Tibati a lancé les travaux urbains d'une dizaine de km ,pour rejoindre l'axe routier qui va relier les grandes métropoles au grand bassin de production agricole qu'est l'adamaoua car Tibati et Tignere cultivent du maïs (à l’échelle industrielle), du manioc, de la patate, l’igname et de l’arachide.C'est en plus le château d'eau du Cameroun.

Avant Lom Pangar c'est le barrage de retenue Mbakaou à quelques kilomètres de Tibati qui alimentait la Sanaga en eau.

Mbakaou qui livrera bientôt un mini-barrage hydroélectrique est désormais relié à Tibati par une route goudronnée.