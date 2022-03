La liga et l’ambassade d’Espagne au Cameroun recréent l’expérience du Classico :: CAMEROON

Le temps d’un soir , la résidence de l’ambassadeur d’Espagne a été transformée en une tribune du Santiago bernabeu

Le Clásico, en Espagne (el Clásico en espagnol, el Clàssic en catalan), est le match de football opposant le Real Madrid et le FC Barcelone, clubs dont la rivalité est la plus élevée dans le championnat espagnol. C’est l’une des rencontres de football avec la plus grande audience au monde.



Et donc sa notoriété traverse les frontières au point de devenir une véritable marque à part entière.

Pour cette année, La Liga a voulu faire vivre à ses affictionados du Cameroun cette expérience différemment.

C’est ainsi qu’en accord avec l’ambassade d’Espagne au Cameroun, ils ont organisé une expérience particulière de la célèbre rencontre.

Dimanche 20 mars , jour de Classico, c’est la résidence de L’ambassadeur d’Espagne au Cameroun qui a été transformée en tribune du stade. Les invités de son excellence Monsieur l’ambassadeur ont pu participer aux nombreuses activités organisées autour de cette rencontre.

Étaient donc présents autour de l’ambassadeur : le gouverneur de la région du centre , l’ambassadeur de France au Cameroun, la vice présidente de la fédération camerounaise de football et pleins d’autres convives triés sur les volets.

Ensemble, ils ont vibré au rythme des quatre buts du fc Barcelone dont deux du gabonais Aubameyang.

A la fin de la rencontre, c’était le satisfecit total chez les invités de Ramon Maria Moreno « je suis satisfait de cette soirée, tout le monde s’est amusé autour de cette rencontre de haute facture et j’espère pouvoir organiser ce type d’événement beaucoup plus souvent » a t’il lâché pour exprimer ce satisfecit qu’on a pu ressentir aussi chez ses invités. Pour Céline Eko , là vice présidente de la fédération camerounaise de football « ça a été une très belle journée expérience et j’espère que les prochains Classico seront organisés de la même manière car c’est toujours un plaisir de se retrouver dans la résidence de l’ambassadeur d’Espagne pour vivre une expérience pareille.

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître que viennent de frapper la Liga et l’ambassade d’Espagne au Cameroun qui devront multiplier des expériences pareilles qui au delà du football rapprochent les cultures camerounaises et espagnoles.