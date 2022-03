CAMEROUN :: Maurice Kamto sur l’agression de Steve Fah:Je condamne une telle violence contre un paisible citoyen :: CAMEROON

Le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto a condamné ce jour avec fermeté l’agression du web activiste, Steve Fah en Belgique. Ci-dessous l'intégralité du communiqué.

VIOLENCES EXERCEES SUR LA PERSONNE DE M. STEVE FAH



Une vidéo en circulation sur les réseaux sociaux montre une scène de violence sur la personne de M. Steve Fah, un acteur connu de ce moyen de communication, alors qu’il tient paisiblement une réunion dans une salle.

Cette scène choquante par sa brutalité témoigne de l’agressivité croissante de notre société. Elle est totalement inacceptable. Je condamne fermement, une fois de plus, une telle violence contre un paisible citoyen, et adresse à M. Fah, au nom du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et en mon propre, notre message de compassion et nos vœux de prompt rétablissement au cas où il aurait été blessé.

La violence que montre cette vidéo est contraire à nos convictions profondes et à l’option politique fondamentale de notre parti qui est la tolérance et le changement dans la paix.

J’ai toujours condamné aussi bien les dérives langagières de certains de nos compatriotes notamment dans les réseaux sociaux, exprimées à travers des propos haineux, tribalistes ou méprisants, que l’intolérance, en l’occurrence politique, manifestée par des actes de violence physique.

Je réitère que toute dénonciation doit se faire sans outrage, que tout désaccord politique ou d’opinion doit s’exprimer par la parole et dans le respect de l’intégrité physique et la dignité d’autrui.

Tout auteur d’acte de violence sur un citoyen pacifique, qu’il soit membre ou non du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, est indigne de la Résistance nationale et ne saurait agir en mon nom ni à celui de notre parti, le MRC.



Fait à Yaoundé, le 24 mars 2022



Le Président national

Maurice KAMTO