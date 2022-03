CAMEROUN :: AN 37 DU RDPC: LA FUMEE SOCIALE DE LA FLAMME DU RENOUVEAU :: CAMEROON

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, parti au pouvoir à Yaoundé fete ses 37 ans ce 24 Mars 2022. La politique du Renouveau basée sur la rigueur dans la gestion et la moralisation dans les comportements qui sous tend l’action de ce parti est, depuis peu, entrée dans la zone de turbulence. La presse est revenue sur quelques clichés qui interpellent.



Apres 37 ans de règne sans partage, quel bilan faire de la politique du renouveau porté par le RDPC ? Cameroon Tribune, le journal à capitaux publics est laudateur, «37 ans, et toujours des défis ». Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais célèbre son 37ème anniversaire ce jeudi 24 mars. L’événement qui va se célébrer par des rencontres à travers les sections, survient après deux années d’interruption, mais surtout au lendemain des opérations de renouvellement des organes de base. S’ils ont déjà le regard tourné vers les prochaines échéances électorales, les militants scrutent également le renouvellement des organes dirigeants.



Au-delà de ces rencontres purement politiques ayant pour but de magnifier le pouvoir, un économiste pense que «Le Cameroun dans l’impasse ». Bernard Ouandi est parmi les élites formées par Ahidjo pour booster le développement industriel du Cameroun. Dans une interview accordée au quotidien La Nouvelle Expression, il fait l’autopsie du parti qui a précipité le pays dans l’abîme et ruiné les espoirs d’un peuple. Une position que partage le quotidien Le Messager qui parle de «Piégé par la grogne sociale ». Pour le journal, C’est dans un contexte où le climat social

est au bord de l’implosion que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais va célébrer ses 37 ans d’existence.



L’illustration vient de Limbe par l’Epidémie de choléra ou «41 décès enregistrés dans la ville de Limbe » Le quotidien Le Jour précise que C’est le nombre de personnes qui a succombé à cette

pandémie sur les 1677 cas répertoriés dans la cité balnéaire. Cette situation est la résultante du manque de latrine et d’eau potable selon les autorités administratives au terme de la réunion de crise qui s’est tenue hier, 23 mars. Et ce n’est pas tout, La Nouvelle Expression estime que «Les chiffres explosent ». L’on n’en parle pas beaucoup. Mais depuis le début de 2022, le Cameroun a déjà enregistré 2097 cas testés positifs et 62 décès, selon les chiffres du ministère de la santé.



Au niveau de la gestion des Personnels de l’Etat, le Journal L’Essentiel du Cameroun note les «

Inégalités de traitement » La grève des enseignants du primaire et du secondaire a presqu’ouvert la boîte de pandore. Ceux du supérieur menacent déjà de prendre le relais, pour revendiquer le paiement de leur prime de recherche. En dehors des enseignants, le personnel du corps médical entend aussi entrer en grève, pour réclamer un meilleur traitement.

Une situation peu enviable comparée à la carrière des agents de l’Etat d’autres corps de la Fonction publique. Ce sont toujours presque les mêmes qui font grève et pour les mêmes revendications.

Par ailleurs, un autre cliché, l’augmentation du Prix du pain s’est fait dans «Résignation, inquiétude et indifférence ». Sur le sujet, le quotidien La Nouvelle Expression est laconique : La plupart des Camerounais acceptent stoïquement l’augmentation du prix du pain. Face à un gouvernement qui les a lâchés.

Le Financier d’Afrique se penche sur «les six filières les plus impactées par la hausse des prix » des matières premières. Les pertes enregistrées sont de 189 milliards Fcfa pour les industries pétrolières aval, 44 milliards Fcfa pour les industries brassicoles, 15 milliards Fcfa pour le ciment, 11 milliards Fcfa pour la minoterie, un déficit structurel de 160.000 tonnes pour les oléagineux, etc... Le journal Repères, paraissant à Yaoundé estime que le Chaos continue avec « Le secteur électrique dans le noir ». Entre grandes annonces démagogiques, petits mensonges gouvernementaux et milliards Fcfa investis, revue d’un domaine toujours sinistré. En effet, au Cameroun, malgré un potentiel énergétique estimé à 25 000 MW par les experts, l’offre reste inférieure à la demande.



Finalement, « Le Gicam exige un plan gouvernemental anti-inflation». D’après le journal Défis Actuels Cet outil selon le patronat devrait permettre de sauvegarder le pouvoir d’achat des Camerounais et éviter la faillite des entreprises dont les chiffres d’affaires ont déjà baissé de près de 3000 milliards Fcfa du fait de la conjoncture actuelle.