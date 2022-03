FRANCE :: UNE MEDAILLE D'HONNEUR AU SOUS-PREFET DE BAMOUGOUM PAR L'ECRIVAIN CALVIN DJOUARI

Je ne me permettrai pas d’être discourtois à l’endroit d’un sous-préfet fut-il momentanément égaré. C’est le chef de terre tout de même. Je ne veux pas lui ressembler. Je ne veux pas non plus juger un haut commis de l’état qui a longtemps servi son pays.

Nous sommes à Bamougou, petite localité touristique, située à l’ouest du Cameroun, à quelques kilomètres de Bafoussam. Le réveil matinal n’a pas encore décliné le chant des cigales, qui sifflent non loin d’une école lorsqu’un chef de terre - comme on l’appelle chez nous- a laissé sa marque de fabrique dans la conscience du public camerounais en humiliant quatre enseignants devant sa population. Ceux-ci ne demandaient que l’amélioration de leur condition de travail. « Ceux-ci-là ? Qui est même qui là… Qui peut même donner quoi à qui ? Vous représentez quoi même à Bamougoum ? D’ailleurs, c’est le pire des quartiers… » Voilà les mots du maître des lieux. Le chef de terre détendu s’exprime avec élégance et humour quelquefois, mais tragique au bout du compte. À travers cet acte injurieux à l’égard des enseignants, il s’adressait à tout le corps enseignant à travers le pays.

Dans l’histoire de ma vie d’enseignant, je n’avais vu pareil geste indigne de la part d’un haut commis de l’état. Obsédé par le pouvoir, l’homme peut être fou, étrange, et s’exiler dans son propre corps. Peut-être s’agit-il là d’une pédagogie de la nouveauté qui venait d’être inaugurée. Avec de telles images, j’aimerais formuler mes regrets et l’intense frustration que j’aie en tant qu’enseignant. Durant 5 ans, j’ai exercé au Cameroun comme vacataire. Nous sommes de milliers d’enseignants qui ont quitté ce système à cause des souffrances qu’on dénonce aujourd’hui. Le président est-il responsable de cette faille ? Je ne crois pas... Il y a trop de corruptions dans différents départements.

Mais l’écrivain que je suis n’est pas là pour régler les comptes. L’acte d’écrire est avant tout une activité humaniste. L’écrivain n’écrit pas pour régler des comptes, mais pour se projeter, aider son peuple. L’écrivain écrit pour essayer d’être un humain, pour se placer au milieu des humains. Son rôle est de transformer la réalité de son observation en œuvre d’art.

Aucun acte d’une autorité n’est le fruit du hasard. L’administrateur puise quelque part pour se produire dans son secteur de commandement. Il extirpe son attitude dans une réalité pour donner vie à son acte. Une anecdote qui me rappelle la Côte d’Ivoire, décrit un enseignant qui, au premier contact avec ses élèves, leur demande ce qu’ils souhaitent exercer plus tard à la fin de leurs études. Tous ont cité des métiers autres que l’enseignement ; et lorsque le maître d’école cherche à savoir pourquoi ils n’avaient pas choisi l’enseignement, ceux-ci ont répondu clairement que leur père leur avait dit de ne pas choisir ce petit métier… Oui, l’enseignant était donc pour ces enfants un petit métier dans la mesure où ils voyaient les tenues avec lesquelles leurs encadreurs se présentaient devant eux. Outre cette misère, l’école, aujourd’hui, est unie à la violence. Violence physique chez les élèves, violence chez les enseignants.

Il ira chez lui raconter à sa femme tout contente d’avoir humilié ces concitoyens. Je n’ai jamais compris comment un être humain peut être aussi dur envers son semblable. Il a sûrement des enseignants dans sa famille. Il y a des crapauds dans la conscience des hommes politiques ; tout dernièrement, c’est le président français qui saluait à Bruxelles le ministre d’Etat camerounais les mains dans ses poches. J’étais en colère lorsque j’ai vu ça ; c’est une injure à toute la nation camerounaise !

Depuis le début de la grève des enseignants, je m’étais abstenu de parler et d’écrire là-dessus. Je l’avais fait à l’époque dans une chronique qu’on peut encore trouver sur le site camer.be et qui s’intitulait « l’aventure d’une enseignante nommée SADIA OUMAR ». La chronique est encore là. Depuis, je ne sais pas si mon sommeil est normal lorsque j’écoute certaines personnalités se lever maintenant pour un problème qui existe depuis longtemps.

Maintenant, qu’il fait jour sur la terre, on écoute tous les styles où tout le monde tire à bout portant. On comprend que les gens obnubilés par la conquête du pouvoir sont incapables de voir les vrais problèmes du pays et de les dénoncer.

Depuis environ dix ans, on écrit, on allume, on partage le feu de la science avec tous les frères qui aiment la lecture. Certains diront que c’est pour se faire voir qu’on écrit. Les hommes d’élites doivent savoir défendre les inégalités en tout temps et en tout lieu. Je suis vraiment choqué quand je vois un sous-préfet parler de la sorte à des enseignants. Humilier les enseignants alors qu’ils ne plaident que pour la condition ouvrière, montre jusqu’à quel point nous sommes inhumains face à des souffrances. C’était vrai que nous ne serons pas dans le camion de la race rare ? La patte est mauvaise dans ce discours prononcé "à la coloniale."

Si j’étais le supérieur hiérarchique de ce chef de terre, je lui aurais décerné le titre de grand cordon pour service rendu à la nation, grade et qualité qui vont avec le temps mis au service de la patrie et aussi pour les années qui lui restent dans ce service. Et pour ces pauvres enseignants, je les aurais jetés en prison. Je dirai au chef de terre de continuer sans relâche son attitude au service de ses compatriotes. Le voilà célébré dans le monde. A lui de voir de quel côté on est fier de lui.

Si j’avais songé à être un sous-préfet voilà ce que je serai devenu ? Méprisez mes usagers ? Qui peuvent être les premiers à me sauver d’un incendie ou à me sortir d’un puits ? Merci pour moi, pour eux, pour nous, pour les enseignants, et pour la vérité de l’école qui l’a formé !

Que sa parole circule sur les colonnes, sur les montagnes, dans les vallées, sur la cime du mont Cameroun et fait tout pour améliorer la patte et rendre le discours encore et toujours plus beau à entendre, et cela, partout où besoin sera. La grève des enseignants ne l’affectera jamais.