Belgique : L'influenceur Steve Fah violemment agressé à Bruxelles (images)

Une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, tournée hier 23 mars, montre une scène d’agression dans laquelle personne n’est clairement identifiée.

Des sources concordantes déclarent qu’il s’agit de l’influenceur camerounais Steve Fah qui se fait tabasser par certains membres de la Bas (brigade anti-sardinards). Pour sous tendre leur argumentaire, un interlocuteur informe que Steve séjourne en Belgique depuis quelques jours. Ce 23 mars, il animait un forum d’échanges avec ses compatriotes étudiants et travailleurs établis à Bruxelles, dans le cadre de partages de ses expériences dans ce domaine de l’économie numérique, devenu un métier à part entière. Dans son programme, Steve Fah avait prévu décliner les 20 astuces pour se démarquer, se vendre et être influent sur le digital. Il s’agissait au cours de ces rencontres de parler entre autres du coaching entrepreneurial et de voir comment renforcer la contribution de la diaspora de Belgique pour le développement du Cameroun.

Les faits

Sous cape, un Camerounais vivant en Belgique reconstitue les faits. D’après lui, tout s’est déroulé en moins de 5 minutes. « Les activistes se sont inscrits à l'atelier de Steve Fah. Y étant, ils l’ont enfariné. Se sentant menacé, il a pris une chaise pour sa défense et donc opposer une réponse du berger à la bergère. L’un de ses roches lui a emboîté le pas. S’en est suivie une altercation dans laquelle Steve est grièvement blessé ». Pour conclure, l’interlocuteur dit que personne ne peut donner des précisions sur l’état actuel de Steve, encore mois où il se trouverait.