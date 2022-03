CAMEROUN :: Atanga Nji menace, Mgr Kleda accuse, Severin Tchounkeu s’insurge, le Rdpc se tourmente :: CAMEROON

Une note attribuée au ministre de l’administration territoriale, Paul Atanga Nji et signée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivaha Diboua, abondamment relayée par les medias sociaux accuse Equinoxe TV d’ «incitation à la révolte ». Ce qui n’est pas du goût de Severin Tchounkeu, le Directeur de cette télévision.

Severin Tchounkeu était sur le plateau d’Equinoxe TV lundi dernier, pour dénoncer une cabale contre son media en téléchargement. Devant son Rédacteur en chef, il a dénoncé une note truffées de fautes et pris le peuple à témoin.

Son journal, La Nouvelle Expression revient sur le sujet de cette Cavale contre Equinoxe pour dire que «Séverin Tchounkeu monte au créneau ». Sur le plateau d’Equinoxe télévision, le patron du Groupe La Nouvelle Expression et Equinoxe a fait des révélations fracassantes sur les coups bas du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Paul Atanga Nji.

Le quotidien Le Jour, paraissant à Yaoundé revient su Mgr Kleda, le prélat iconoclaste de Douala. Reconnu dans ses positions tranchées contre les prévaricateurs de la fortune publique. Sans chausser les gangs, il a déclaré : « Que ceux qui volent cessent de voler ». C’était dans sa lettre pastorale adressée aux fidèles à l’occasion du carême de 2022. l’archevêque métropolitain de Douala dénonce la corruption, la mal gouvernance et l’appropriation des ressources de la nation par une poignée de personnes dans une impunité totale.

Le Trihebdomadaire Le Soir paraissant à Yaoundé est entré par un Coup de gueule : «An 37 du Rdpc, un bateau dans la tourmente des flammes ». Des flammes choisies comme emblèmes, allumées pour éclairer, devenues des brasiers ravageurs.Cela transpire à Election au Sénat et à l’Assemblée Nationale par « Le Bal des vétérans ».

L’Information Hebdo indique qu’en dépit de l’âge avancé, la fatigue physique visible et leur absence remarquée lors des travaux généralement conduits par les vice-présidents tout au long des sessions, Marcel Niat Njifenji et Cavaye Yéguié Djibril ont été largement plébiscités à la tête des deux chambres par leurs jeunes camarades de la majorité parlementaire. C’est à croire que seule la mort pourrait les déchoir de leurs postes.

En attendant, dans la Haute-Sanaga : «Bidoung Mpkwat invite les militants à une mobilisation totale le 24 mars 2022 ». Le chef de la délégation du Rdpc pour la Haute-Sanaga a réuni ce mardi à Nanga Eboko tous les responsables des sections pour une célébration fantastique de l’An 37 du parti au pouvoir jeudi. Bidoung Mpkwat leur demande de mettre toutes les batteries en marche. C’était en présence du Sénateur Ponmoni, des maires et députés, des Directeurs généraux, personnalités ressources, et autres forces vives de la Haute-Sanaga..., raconte Réalités Plus.