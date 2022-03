CAMEROUN :: L’ÉCOLE C’EST-CE QUI DOIT RESTER QUAND ON A TOUT PERDU :: CAMEROON

Sauver l’enseignement au Cameroun, c’est sauver ce qui doit nous rester quand on a tout perdu, c’est sauver le Cameroun.

La grève des enseignants ne doit pas simplement être perçue comme des revendications corporatistes. Ce n’est pas qu’aux enseignants de se mettre à genou pour réclamer leur dû. Le peuple camerounais dans son ensemble doit se mettre en branle, non seulement pour pousser le gouvernement à régler des questions financières essentielles de l’enseignement, mais aussi pour repenser le système éducatif à travers des ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ÉDUCATION.

L’enseignant au Cameroun ne peut et ne doit plus se contenter de former une jeunesse dont le rêve le plus précieux est d’échapper par l'immigration, à cette atroce géhenne qu’est devenu ce pays.

Il ne peut non plus continuer à se satisfaire de cette performance démentielle dans la médiocrité du produit de sa formation, qui a accouché du monstre qu’est le Cameroun d’aujourd’hui.

L’enseignant plus que jamais doit être un être social, un être politique engagé : C’est le guide.

L’enseignant camerounais ne doit plus être celui qui baisse la tête.