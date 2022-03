Inflation des produits de grande consommation au Cameroun ; MNC s'inquiète :: CAMEROON

Les hommes de médias ont été confiés à une conférence de presse le 15 mars dernier à Yaoundé par l'honorable Rolande NGO ISSI MBOCK. Le point culminant de ladite conférence portait sur l'inflation des prix sur le marché national.

Dans un contexte économique basé sur les évènements mondiaux observés ces trois dernières années à savoir l'apparition du covid en 2019 ajouté à cela le déclenchement de l’opération militaire spéciale que la Russie mène en Ukraine depuis la fin du mois de février 2022, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement a émis des signaux d'une inflation fatidique sur les produits de grande consommation importés. Dès lors, le prix à la consommation pourrait atteindre 2,2%. Pour confirmer ces craintes, la Banque des États de l'Afrique Centrale dans un rapport projette cette augmentation des prix à 2,2 et 3,5 pour 2022-2023.

Dans sa posture de Présidente du Mouvement National des Consommateurs qui défend et promeut les droits et les intérêts économiques des consommateurs, le député à l’Assemblée Nationale, l'honorable Rolande NGO ISSI MBOCK interpelle le gouvernement à prendre des mesures avant-gardistes pour réduire cette inflation qui cause beaucoup de dysfonctionnement au panier de la ménagère.

Avec des propositions concrètes, la députée PCRN souhaite voir le budget alloué au ministère du commerce revu à la hausse, propose que la farine du blé soit substituée à la farine du manioc, de la patate et du plantain, ces aliments produits localement pourraient temporiser sur l'augmentation du prix du pain, des pattes alimentaires et autres produits. Poursuivant sur les propositions, l’élue du peuple propose au gouvernement de cesser l'importation des matières premières produites localement ; développer une politique nationale agropastorale pour réduire les importations et ainsi booster la production nationale. Dans le domaine énergétique, la parlementaire souhaite que l’État ouvre ce secteur à la concurrence, car selon elle, les désagréments dont les populations font l'objet ne sauraient être améliorés si ENEO n'a pas un concurrent en face.

Face aux problèmes créés par la mondialisation, l'absence de diversité des activités économiques dans certains pays va entraîner Une forte inflation, ce qui risque de réduire les investissements productifs et plomber l’économie. Cela fragilise les ménages si leurs revenus ne sont pas ajustés sur la hausse des prix.