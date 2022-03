CAMEROUN :: Bangangté : un journaliste arrêté, écroué en cellule et libéré :: CAMEROON

Le film des événements se déroule ce 22 mars.

Dans une photo publiée dans réseaux sociaux, le journaliste, directeur de publication du journal Le Nouvel Observateur plus fait pitié.

Dans un groupe WhatsApp où il est administrateur, il s’explique. " Je suis victime de la tyrannie de Ketcha Courtes. J'ai été arrêté et conduit menottes aux poings par la milice aux ordres du ministre", écrit-il.

Et d’ajouter : " Mon crime est d'avoir exercé mon militantisme au sein d'une sous section ". Il précise qu’il est inscrit dans ce bureau de vote où l’altercation entre le commandant de brigade ter de Bangangté et le garde du corps du ministre et lui a eu lieu. " Je suis militant engagé du Rdpc. Je suis curieux de savoir pourquoi Ketcha veut détruire le Rdpc dans la section Ndé nord. Il déclare que sa carte de presse et sa Carte d’identité ont été retirées par le commandant de brigade, qui, dit-il demandait de le déshabiller.

Le camp Ketcha se défend en criant à la désinformation. « Il a été demandé à Jules s'il s'est fait accrédité au cabinet de la présidente de section qui est opérationnel pour la circonstance à la permanence du parti », extrait d’un post d’un membre de l’équipe de la ministre. Il continue « Et il a répondu qu'il n'est pas là en qualité de journalistes, mais comme militant. Alors la présidente de section lui a dit que le conclave n'est pas ouvert à tous », conclut-il.