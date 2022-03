FRANCE :: NICE: UNE MONTÉE DES MARCHES AU PROFIT DES ENFANTS D'AFRIQUE

La montée des marches tant attendue a bel et bien eu lieu au 6 impasse Escoffier à Nice.

Un événement de l'association UN BRIN DE BONHEUR INTERNATIONAL qui de plus en plus séduit et attire du beau monde au fil du temps.

Venu de toute l'Europe et même d'Abidjan en Afrique avec un leitmotiv commun, soutenir l'action de l'Azurenne NKS qui œuvre pour le bien être des enfants orphelins en Afrique.

Quoi de très normal que d'apporter leur soutien à celle qui depuis 5 ans oeuvre dans ce sens.

L'artiste Samy Diko a donné de la voix pour le bonheur de tous et plusieurs distinctions en guise de reconnaissance ont été données à plusieurs présidents d'associations et aux soutiens de la première heure comme GPS, Armand Jamo, Lolita La Baronne et Hilaire SOPIE.

Des médailles estampillées des mains du maire et ancien ministre Christian ESTROSI.

Rendez-vous est pris le 17 mars 2023 pour la même cause, mais en attendant voici quelques visuels de ce grand gala comme si vous y étiez.