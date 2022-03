DJ CHRIST fait parti des doyens du mix parisien, le sourire toujours au point, Christ est un professionnel dans l'âme, d'ailleurs, vous n'aurez aucun soucis à vous faire en l'invitant à vos multiples soirées, il les transformera simplement en un lieu de festivité magique pour rendre vos soirées inoubliables.





Plus de 20 ans à Paris au service de sa communauté, il se prépare à effectuer un périple dans sa ville natale Yaoundé 3ème, question d'apporter son savoir faire au jeune.

Une manière de transmettre son expertise européenne aux jeunes talents de la capitale.

Invité à prendre part à la montée des marches sur la côte d'azur, le natif du centre a, une fois de plus démontré son immense talent et son savoir faire aux multiples invités lors de ce grand gala de charité pour la cause des enfants orphelins d'Afrique.

Il en a profité pour s'exprimer en exclusivité aux micro de la voix de la diaspora depuis la ville de Nice en France.