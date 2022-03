CAMEROUN :: Haine tribale: Des Bamoun s’attaquent aux Mbororos à Kouden :: CAMEROON

Des concessions proches de la station d’élevage ont été incendiées, le dimanche 20 mars dernier.

Selon des informations communiquées par M. Hassan, président régional de Mboscuda, Mbororos cultural association, dans la région de l’Ouest, des individus présentés comme des agriculteurs et membres de la communauté Bamoun , ont attaqués les domiciles dans lesquelles sont les familles Mbororos dans l’arrondissement de Kouoptamo, le dimanche 20 mars 2022.

Informés de la situation, le sous-préfet de l’arrondissement de Kouoptamo et le comandant de brigade sont descendus sur les lieux.

Des appels ont été lancés pour une réconciliation entre éleveurs et agriculteurs et pour une cohabitation pacifique entre Mbororos et Bamoun. Amadou Lehrer, chargé des projets à Mboscuda, est de ceux qui condamnent cet acharnement contre les membres de sa communauté. Il demande que justice soit faite et les auteurs desdits atrocités répondent pénalement de leurs actes. Nous y reviendront.