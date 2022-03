ALGÉRIE :: Barrages coupe du monde Qatar 2022 : L’Algérie se prépare déjà mentalement pour une défaite ? :: ALGERIA

Depuis le 22 janvier dernier date à laquelle a eu lieu le tirage au sort des affiches des barrages zone Afrique pour le mondial qatari ,l'équipe algérienne n'est pas sereine.

Jouer contre le Cameroun, le Cameroun créé des insomnies.

Depuis la date de ce fameux tirage , Djamel Belmadi n’a cessé de multiplier des plaintes qui démontrent ce manque de sérénité du sélectionneur algérien mais aussi de l’ensemble des algériens.

Sur le stade de Japoma

Dès la désignation du stade de Japoma comme celui devant abriter le match aller Cameroun-Algérie , le sélectionneur des Fennecs était monté au créneau en montrant une amnésie chronique. Il avait ainsi déclaré dans la presse algérienne que «Le Cameroun joue à Yaoundé de manière générale. Exceptionnellement, ils nous font jouer à Japoma. J’imagine que les motivations pour lesquelles on nous envoie dans ce stade-là ».

Quand on sait qu’avant la Can 2021 , les lions indomptables avaient déjà affronté respectivement le Mozambique et la Côte d’Ivoire en octobre et novembre 2021 dans ce stade de Japoma, on se demande bien les motivations de Belmadi.

Sur Le choix des arbitres

Après le stade de Japoma c’était au tour des arbitres choisis pour diriger le match aller Cameroun - Algérie du 25 mars prochain de faire l’objet de contestations de la part des algériens. En effet , La fédération algérienne avait déposé un recours auprès de la FIFA pour faire changer l’arbitre de cette rencontre. Elle reprochait à Joshua Bondo puisqu’il s’agit de lui d’être celui-là même qui avait refusé un penalty à Riyad Mahrez le 07 septembre dernier lors du match Algérie-Burkina Faso(1-1). Une requête qui a été rejetée par la confédération africaine de football.

Sur Samuel Eto’o

Après le stade et l’arbitre, c’est autour de Samuel Eto’o, le président de la fédération camerounaise de football d’être la cible des médias algériens. Pour la presse algérienne, le président de la fédération dont ils soupçonnent déjà une proximité malsaine avec les autorités de la CAF serait à la tête d’un scandale de corruption autour de cette rencontre mais aussi aurait engagé des espions autour des fennecs.

Des informations sans aucun fondement qui n’ont pour objectif que d’essayer de déstabiliser les hommes de Rigobert Song à la veille de la double confrontation cruciale de Japoma et Blida et qui démontrent le manque de sérénité criard des algériens au moment où ils doivent affronter les lions indomptables du Cameroun. Un avantage psychologique que les lions indomptables du Cameroun doivent capitaliser pour venir à bout de leur adversaire les 25 et 29 mars prochain