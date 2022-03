CAMEROUN :: Les femmes de vision humanitaire vont en lutte contre la maladie rénale :: CAMEROON

En coopération avec la Société Camerounaise de Néphrologie SOCANEPH), l’Association des femmes de vision Humanitaire FVH a organisé une campagne de sensibilisation et d’information sur la maladie rénale et ses ravages au sein de la société.

Le constat est plutôt alarmant : la maladie rénale touche toutes les couches de la société et la prise en charge est onéreuse. Il faut en moyenne 6 millions pour l’Etat dans la prise en charge d’un malade. Les centres d’hémodialyse que compte le Cameroun sont insuffisants pour accueillir ce flux de plus en plus grandissant des malades. Aussi, fidele à sa mission « Mener des actions en faveur des personnes vulnérables en situation difficile, détresse en vue de leur insertion sociale »,

Les femmes de vision humanitaire ont pris la mesure de la situation, elles ont été touchées dans leurs fondements « Nous avons tous certainement entendu parler de l’insuffisance rénale. Soitun de nos proches en a souffert, soit une de nos connaissances a succombé à cette maladie. Mais que ce soit pour l’un ou l’autre cas, nous ne sommes pas restés indifférents... « C’est touchant ! ».

L'empathie, la détresse et la tristesse sont donc les ressentiments qu'ont générés la douloureuse perte d’un membre de notre association : la regrettée Aimée Elvie NZAWU décédée le 3 septembre 2020 des suites d’insuffisance rénale »

Elles ont voulu par cette première édition s’engager à stopper la maladie rénale sous le thème « STOP MALADIE RENALE. JE M’Y ENGAGE » Il s’agit, à travers cette initiative partager et faire assimiler des informations pratiques sur le fonctionnement des reins, sur les maladies rénales et sur les moyens de prévention, le tout dans une ambiance ludique sous la coordination des spécialistes du domaine, les Néphrologues. Avec, au menu, Des jeux d’animation sur le thème de la santé.

Un débat sur le don d’organe. Des témoignages. Des partages d’expériences. Une communication des experts (Néphrologues).

Dépistage volontaire de la maladie du rein des participants. Dépistage de la maladie du rein des enfants déplacés internes. Mais aussi des partages. Don de sang par des volontaires (destiné aux personnes souffrantes d’insuffisance rénale). Paiement des frais d’acquisition des kits de dialyse pour tous les enfants dyalisés dans les centres publics de dialyse. Don des denrées alimentaires et des vêtements aux familles déplacées internes.