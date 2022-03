CAMEROUN :: Média: le journaliste Jules Kountouzi échappe à une attaque :: CAMEROON

Dans la nuit du dimanche 20 mars 2022, le journaliste, directeur de publication du journal « Le nouvel observateur plus » Jules Kountouzi est la cible d’une tentative de meurtre.

En effet, pris pour celui qui était au volant, des personnes, présumées meurtrières qui ont attaqué son véhicule, avec des armes blanches, voulaient en découdre avec lui. C’est dans l’opération qu’ils réalisent qu’il ne s’agissait pas de lui, mais de ses proches.

Ses proches en question rapportent qu’ils lançaient des mots de menaces de mort, tels que « on va vous finir un à un ». Ils se sont rendus compte qu’ils ne s’agissait pas de la cible visée. Et ses proches ont eu la vie sauve grâce aussi aux bruits des gens qui arrivaient dans cette direction. Ils ont pris fuite et ses proches laissant le véhicule endommagé sur le théâtre des opérations.

Un véhicule vandalisé, une vie miraculeusement sauvée. C’est la suite d'une longue liste d'événements malheureux envers les hommes de médias du département du Ndé.

Connaissant l'homme, nul doute que sa détermination ne sera que plus accentuée