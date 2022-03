CAMEROUN :: Honte: Une école délabrée et piteuse à Kouroungou dans l'arrondissement de Lagdo :: CAMEROON

École publique de Kouroungou l'une des plus vilaine école du Cameroun et plus précisément dans le département de la Bénoué, Région du Nord, commune de Lagdo

Comment peut-on avoir un avenir radieux dans un pays si la formation des futures cadres est mise à l’écart. En tout cas cette école est une école qui n'a pour nom que d'école et qui a contribué pour la formation de certains cadres du pays.

Cet établissement contruite en matériaux de recupération, est une école primaire qui fait honte à toutes les élites et les cadres qui passent la majeur partie de leur temps à chanter les louanges du parti politique au pouvoir au Cameroun.

Malgré son état d'un autre siècle, dans lequel elle se trouve, les maitres continuent à enseigner les enfants des pauvres dans ses classes poussiéreuses,en manque de table banc, de tableaux et des locaux adaptés.

Dans cet établissement il n’ya que les enfants des pauvres qui étudient la bas. Et qui partent dans ses différentes toilettes mal entretenues pour ramasser que des maladies.

L’école publique de Kouroungou est une vilane écoles de la république du Cameroun avec des plus mauvaises infrastructures

Si c’est dans ces conditions que les enfants des pauvres étudient que sera l’avenir des enfants innocents de leurs pauvreté ?

Affaire à suivre….