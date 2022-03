CAMEROUN :: Pr Messanga Nyamding : « Le député Cabral Libii est un calculateur et manipulateur » :: CAMEROON

Le Politologue , Professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding estime que le député PCRN, Cabral Libii a privilégié ses avantages au poste de secrétaire du bureau de l’Assemblée nationale au soutien à Jean Michel Nintcheu.

Pour Messanga Nyamding, Cabral Libii a tout simplement privilégié ses avantages service : « Le député Cabral Libii pour qui j’ai beaucoup de respect fait aujourd’hui dans la manipulation. Il est secrétaire de ce bureau de l’Assemblée nationale. Vous croyez qu’il allait abandonner ses avantages pour galérer avec Nintcheu ? C’est une leçon pour Nintcheu. Il doit comprendre qu’il n’a pas d’ami à l’Assemblée nationale », affirme le politologue dans l'émission de grande audience, Droit de Réponse sur Equinoxe Tv le 20 mars 2022.

L'on se rappelle que la semaine dernière et plus précisément le 18 mars, Cavaye Yeguié Djibril a été réélu président de l’Assemblée nationale (AN) du Cameroun avec 148 voix contre une seule voix pour Jean Michel Nintcheu.

Sur 161 votants, 12 bulletins nuls avaient été enregistrés. En d’autres mots, le seul soutien du député SDF c’était l'honorable Jean Michel Nintcheu himself.