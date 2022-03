CAMEROUN :: An 37 du RDPC : Ketcha Courtès mobilise le Ndé-Nord pour célébrer l'œuvre de Paul Biya :: CAMEROON

Le jeudi 24 mars 2022, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( RDPC), célébrera ses 37 ans.

Paul BIYA le président de la République, créé le RDPC, le 24 mars 1985 à Bamenda dans l'ex- province du Nord-Ouest du Cameroun. La création de ce parti politique va dans le sillage du Renouveau, fond idéologique de Paul BIYA.

En prélude à cet événement qui sera commémoré jeudi prochain, la présidente de la section RDPC Ndé-Nord ( région de l'Ouest), Célestine KETCHA COURTÈS, mobilise déjà les 105 sous-sections du parti au pouvoir, et relevant de sa circonscription politique. Le 27 septembre dernier, Célestine KETCHA COURTÈS qui.est par ailleurs ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a été élue comme présidente de la section RDPC Ndé- Nord. La plus importante du département du Ndé. Consécration qui fait d'elle la patronne politique du parti au pouvoir dans le Ndé -Nord.

Célestine KETCHA COURTÈS, avec tous les membres de son bureau de section et de ses organes annexes dont l'ORDPC et de l'OJRDPC, renseigne le service de Communication de l'entité politique qu'elle dirige, lance une série d'activités de grande envergure, en prélude à la célébration populaire du 37ème anniversaire du RDPC le 24 mars 2022, à la place des fêtes de Bangangté.

Il s'agit entre autres, des installations officielles des 105 bureaux des sous-sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC que compte sa circonscription politique du Ndé-Nord, les 20 ; 21 ; et 22 mars 2022.

De Bantoum, à Bangang-Fokam, de Maham, à Bitchoua, passant par Mandja, Banekouane, Bamena, Nenta, Bahouoc, Bangoulap, Bangangté. Célestine KETCHA COURTÈS, apprend-on de son entourage, va inviter à chaque fois, ses différents responsables locaux installés pleinement dans leurs fonctions, à veiller au grain, en quadrillant le territoire au millimètre carré, afin de garantir les victoires futures et éclatantes du RDPC, et par ricochet, de son président national Paul BIYA.

Après cette tournée politique de proximité et de communion avec les militants de base, nous informe un président de sous-section RDPC Ndé - Nord, une conférence de section conjointe RDPC, OFRDPC et OJRDPC, se tiendra le 23 mars 2022 à la maison du parti de Bangangté, affirme-t-on, dans le but poursuivre le vaste chantier de redynamisation et de réarmement moral et politique des cadres de base du parti dans le Ndé-Nord.

Le clou des cérémonies est annoncé pour le 24 mars 2022, à la place des fêtes de Bangangté, pour le grand meeting marquant les festivités populaires de l'an 37 du RDPC.