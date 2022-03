CAMEROUN :: Concours meilleur projet Tic : Le Minpostel célèbre ses lauréats :: CAMEROON

Ce 18 mars à Yaoundé, la ministre des Postes et télécommunications, Minette Libom Li Likeng, a présidé la cérémonie de remise des récompenses aux lauréats du concours du meilleur projet Tic de l’année 2021.

Du 14 au 18 mars, 15 candidats ont rivalisé de performances dans l’innovation. Les projets soumis au jury s'articulaient autour de six thématiques : e-santé, e-agriculture, e-education, fintech (technologie financière, Ndlr), robotique et cybersécurité.

La ministre des Postes et Télécommunication (Minpostel), Minette Libom Li Likeng, renseigne que « cette initiative vise à développer un écosystème favorable à la détection des talents, et accompagner l’innovation chez les jeunes entrepreneurs Tic ». L’objectif dit-elle étant de « promouvoir l’émergence d’une véritable économie digitale à travers la création des entreprises numériques », a déclaré la Minpostel, pendant son discours de circonstance. Elle ajoute, « le président de la République, (S.E Paul Biya), est sans conteste, celui qui a le mieux adressé ces problématiques et en a articulé les enjeux ». La patronne des télécommunications au Cameroun fait allusion au discours du chef de l’Etat en 2011, lors du Congrès ordinaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc). « Innovez, créez et surtout osez », disait-il.

Pour Minette Libom Li Likeng, les lauréats qui sont sur les feux de la rampe ont osé. Il s’agit entre autres de Serge stéphane Meve Ba Ntyam qui empoche l’enveloppe de 10 millions Fcfa, dans la catégorie de cybersécurité, qui a développé un antivirus made in Cameroon. Pyrrus Orest Kouoplong Koudjou, retourne avec 5 millions. Dans le domaine e-agriculture, il a réalisé un kit connecté à une application mobile utilisant l’intelligence artificielle pour l’analyse des sols, en vue d’accompagner les agriculteurs durant tout le cycle de production. Le troisième prix de la 3e édition de la semaine de l’innovation revient à Régine Nkombong Tsafac et à Dominic apong Apanifu qui ont proposé des solutions dans le e-services et ont gagné le chèque de 2 millions 500 mille Fcfa.