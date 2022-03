AFRIQUE :: EN UKRAINE, POUTINE EXPOSE AUX AFRICAINS LE VRAI VISAGE DES OCCIDENTAUX

Zalenski demande la présence des forces étrangères aux dirigeants européens pour combattre la Russie sur le terrain, ces derniers refusent et lui envoient plutôt l’argent et les armes. Face à la lutte contre le terrorisme, les africains demandent l’argent et les armes mais les forces étrangères exigent d’être là elles-mêmes pour combattre. On a même parfois vu les dirigeants français venir sur le terrain des opérations en Afrique .Curieux...



Le plus spectaculaire c’est ce qui s’est produit en RCA, les forces étrangères ont mis l’armée régulière sous embargo face aux rebelles, anéantissant les capacités opérationnelles de la défense centrafricaine, même l’aéroport de POKO était garde par les forces étrangères.

Depuis que la RCA a sollicité les russes, le pays a désormais une véritable armée qui s’est illustrée il y a quelques semaines en arrêtant quatre soldats français soupçonnés de tentative de coup d’état. Le 09 Mars, plus de 80 soldats centrafricains ont été radié de l’armée pour indiscipline.Ca ne blague plus.



En 2013 l’UE est allée s’installer au nord du Mali, ils promettaient pacifier le pays en huit mois pour après investir trois milliards d’euro. Neuf ans après, le terrorisme est devenu régional, et la force étrangère peine à quitter le pays.