G.C. Dongobada:« Les nouvelles réalités de la Centrafrique exigent de nouvelles réglementations» :: CENTRAL AFRICAN

Observateur militaire, chercheur en Études sociales et politiques Grégoire Cyrille Dongobada a partagé son point de vue sur sur le prochain dialogue républicain qui doit débuter le 21 mars 2022.

Le Président Faustin Archange Touadera a convoqué, ce mardi 15 mars 2022, dans un décret lu à la radio nationale, du 21 au 27 mars prochains, le dialogue républicain destiné à sortir de la crise politico-militaire qui secoue la Centrafrique depuis mars 2013. Le gouvernement de la République Centrafricain respecte ainsi la feuille de route de Luanda.

Il convient de rappeler qu’en octobre 2021 à Luanda en Angola, les chefs d’Etats et gouvernement de la Conférence internationale des régions des Grands Lacs ont tracé une feuille de route pour sortir la Centrafrique de cycles de violences armées. Cette feuille de route prévoit la signature d’un engagement des leaders des groupes armés à mettre fin aux hostilités armés et leur départ en exil, la déclaration d’un cessez-le-feu, le désarmement et cantonnement des combattants rebelles pour leur réinsertion, entre autres, afin de parvenir à la stabilité définitive en Centrafrique.

Le président Touadera adhère à la feuille de route de Luanda. Ainsi le gouvernement centrafricain n’admet pas la participation des groupes armés au dialogue républicain, une position partagée par les chefs d’Etats de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs dans une feuille de route qui définit un cadre différent pour les pourparlers avec les criminels.

M. Dongobada souligne que le monde en général et la République centrafricaine en particulier ont apprécié la bonne gestion de Faustin Archange Touadera. Ainsi, un rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la situation en RCA a récemment été publié, notant que la situation dans le pays s'est considérablement améliorée, principalement grâce aux efforts du président Touadera. Le rapport indique que la déclaration unilatérale de cessez-le-feu par le président Faustin Archange Touadera, le 15 octobre, a été une étape importante dans la mise en œuvre conjointe de la feuille de route de la conférence Internationale sur la région des Grands Lacs dans le cadre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République Centrafricain. Il est également important de soulignerque le président Touadera agit avant tout dans l'intérêt de son peuple.

Selon Grégoire Cyrille Dongobada le dialogue républicain est l'occasion de discuter de l'avenir de la RCA par des forces patriotiques pacifiques. Le président de la République, Faustin Archange Touadera, a organisé ce dialogue national pour la paix, la sécurité, la justice et le développement afin que les Centrafricains puissent s'unir et discuter des problèmes de ce pays et trouver les moyens de parvenir à une solution définitive à la crise.

Dongobada affirme ce que les Centrafricains souhaitent le plus est la paix, car ils ont beaucoup souffert pendant la période des crises politico-militaires qui ont secoué le pays depuis 2013. L'année dernière a été particulièrement difficile pour les habitants de la RCA lorsque, en décembre 2020, les groupes armés du pays se sont regroupés dans la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) et ont lancé une offensive contre Bangui dans le but de renverser le président Touadera en faveur de François Bozizé. Les bandits de la CPC ont fait de nombreuses victimes innocentes, mais grâce au travail effectué par les troupes gouvernementales et les forces alliées de Russie et du Rwanda, la crise a été surmontée.

Selon Grégoire Cyrille Dongobada, pour le moment, grâce aux efforts des FACA et des alliés russes, la RCA jouit de la paix et de la tranquillité, mais la Constitution ne répond plus aux réalités centrafricaines.Les nouvelles réalités en République centrafricaine exigent de nouvelles réglementations régissant la vie des gens.M. Dongobada souligne que la question de la modification de la Constitution doit être soulevée lors du dialogue républicain, car la Constitution du 30 mars 2016, est faite dans la précipitation etcalquée sur le modèle français.

Le chercheur en Études sociales et politiques Grégoire Cyrille Dongobada croit en un avenir meilleur pour la République Centrafricaine et souligne l'incroyable ascension patriotique et l'épanouissement de la conscience des centrafricains. Les gens prennent enfin le destin du pays dans leurs mains, devenant vraiment libres et indépendants!