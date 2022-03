CAMEROUN :: J’ai perdu mon disque dur :: CAMEROON

Il y a parfois des choses dans la vie qui te rendent si malheureux, mais sans que tu ne puisses y donner une vraie explication. Et moi lorsque cela m’arrive, je préfère souvent dire que j’ai perdu mon disque dur.

J’ai perdu mon disque dur

C’est vrai que j’ai réellement perdu mon disque dur il y a quelques semaines. J’étais sorti avec mes amis pour me dégourdir, et accidentellement j’ai renversé ma bouteille de bière dans la sacoche qui contenait mon disque dur (ou j’étais déjà ivre oooh !). Tout le liquide s’est donc déversé sur ma disquette et quand je suis allé voir un technicien le lendemain, il m’a déclaré que toutes les données que contenait ce support numérique sont définitivement irrécupérables !

Je suis désormais triste. Parce que dans ce disque dur, j’avais sauvegardé plusieurs informations importantissimes que je ne retrouverai plus jamais. J’ai même essayé quelques opérations de récupération logicielle et de sauvegarde, mais aucune de mes initiatives ne marche. Je suis obligé de rester silencieux et quand on me pose la question pourquoi je suis devenu aussi taciturne, je préfère simplement murmurer que je viens de perdre mon disque dur.

J’ai perdu ma fiancée

Les vrais malheurs n’arrivent jamais tout seuls. Puisque durant la même période, j’étais tombé amoureux d’une Camerounaise et j’avais même déjà commencé à lui démontrer que je l’aimais passionnément. Je lui avais offert un mini-haut que j’avais acheté très-très cher, et je l’aidais aussi à faire ses devoirs de mathématiques puisqu’elle était nouvellement inscrite à l’Université de Douala. Et puis, parfois, je l’assistais un peu dans son petit commerce, puisque c’est moi qui l’avais financée lorsqu’elle avait voulu se lancer dans la restauration…

Et pourtant je suis triste ! Parce que depuis un moment elle ne me répond plus au téléphone. Je lui fais des messages vocaux et elle ne réagit toujours pas. J’essaie de lui téléphoner dans la journée avec insistance, mais parfois je constate qu’elle est déjà en ligne avec un autre correspondant. Un homme sûrement. Et j’ai commencé à me préparer mentalement qu’elle veut déjà se séparer de moi dans les tout prochains jours, mais si jamais on me pose la question je vais simplement répondre que je viens de perdre mon disque dur.

J’ai perdu le goût des choses

Je ne sais pas si tout cela est lié. Mais depuis que j’ai perdu mon disque dur (et surtout ma dulcinée), c’est comme si je n’avais plus réellement le goût de certaines choses. Et pourtant mes affaires marchent bien hein ! Mais ça sert à quoi de déjeuner dans un hôtel dix étoiles si la fille que tu préfères ne réagit plus à tes SMS ? Hein ? Ça sert à quoi de conserver une grosse bibliothèque dans ton ordinateur, si toute cette documentation va se volatiliser à cause d’une petite bouteille de Guinness ? Hein ? Et c’est pour ça que quand je suis tristounet ou alors que j’affiche un visage patibulaire, mes amis me demandent souvent que « Mais Ecclésiaste, pourquoi tu ne veux pas qu’on aille dans un snack pour te changer les idées ? »

Et moi je leur réponds tranquillement que c’est parce que je viens de perdre mon disque dur.

J’ai perdu la chance

Je suis devenu un homme malchanceux. Mon téléphone s’est gâté le même jour que mon réfrigérateur. Mon scooter que j’affectionnais n’arrive même plus à démarrer. Les ampoules qu’il y avait dans ma chambre et dans ma cuisine se sont grillées au même moment. Je n’arrive plus à retrouver certains objets que j’avais pourtant soigneusement glissés en bas de mon canapé. On dirait que je porte la poisse, et cela s’est manifestement confirmé avec la détérioration de mon disque dur.

Je n’arrive plus à tomber amoureux d’une autre femme parce que j’étais vraiment décidé à vieillir avec ma dulcinée, mais… mais… elle m’a quitté !

Je me demande à quoi ça servirait de recommencer à zéro avec une autre Camerounaise, alors que j’étais déjà très avancé avec la précédente. Hein ? N’est-ce pas ce genre de rupture affective que les grands scientifiques avaient appelé la dépression amoureuse ?

Je viens de perdre mon disque dur

Donc il y a parfois des choses dans la vie qui vous rendent si malheureux, mais sans que vous ne puissiez vraiment y apporter une explication. Et moi lorsque cela m’arrive, je préfèrerai toujours dire que je viens de perdre mon disque dur…

J’ai perdu ma dulcinée ! C’était une fille bassa’a qui avait un enfant de trois ans. Elle mesurait 1,74 mètre et son repas préféré c’était la sauce gombo.

J’ai perdu mon disque dur ! Il contenait exactement 931 gigas de données utilisables (musiques, films, e-books, vidéos, logiciels, manuscrits, etc), et malheureusement ce sont des informations que je ne retrouverai plus jamais. J’ai perdu des personnes qui étaient vraiment très importantes dans mon existence, mais heureusement qu’il me reste encore mon meilleur ami Pierre La Paix Ndamè.

Puisque quand les gens me demandent pourquoi je suis devenu aussi neurasthénique, je sais qu’ils ne pourront jamais réellement me comprendre. Je sais qu’ils vont se limiter à mon patrimoine matériel, à mon argent et à tous mes autres artifices. Et puisque je ne veux pas leur montrer que je suis devenu désespéré à cause de l’amour, je réponds souvent la même chose et généralement je finis toujours par leur dire que je viens de perdre mon disque dur…