CAMEROUN :: Assemblée nationale : Cavaye Yeguié réélu président pour la 30 ème année consécutive :: CAMEROON

L'élection du bureau de l'Assemblée nationale du Cameroun a eu lieu ce vendredi 18 mars 2022 à Yaoundé la capitale politique du pays.

Député à l'Assemblée nationale depuis 1973, CAVAYE YEGUIE DJIBRIL a été réélu ce jour, à la tête de cette institution, pour la 30 ème année d'affilée. L'élu RDPC du Mayo- Sava dans la région de l'Extrême- Nord Cameroun, a fait du député Jean Michel NINTCHEU du Social Democratic Front, un parti d'opposition camerounaise, une bouchée : 148 voix contre 01, pour 12 abstentions.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), conserve la tête de l'Assemblée nationale, en dépit de la tentative désespérée du bouillonnant député Jean Michel NINTCHEU de l'opposition, de le détrôner. La candidature du député du SDF a surpris la Chambre basse du parlement camerounais qui, ne s'attendait pas à voir " son champion" CAVAYE YEGUIE, avoir un challenger.

D'où la longue attente d'une heure pour trouver des bulletins de vote estampillés en son nom et parti politique. Après sa déconvenue, Le député SDf a indiqué le caractère symbolique de sa candidature qui selon lui, n'avait pour but que de décrier le règne perpétuel d'un CAVAYE YEGUIE DJIBRIL qui selon lui, est déjà marqué par l'âge, et ne jouit plus d'une bonne santé physique et intellectuelle. Né le 1er janvier 1940, CAVAYE YEGUIE DJIBRIL est âgé de 82 ans.

Au-delà de l'élection du nouveau bureau, les populations attendent toujours le remplacement des députés morts de part et d'autre.