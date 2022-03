CAMEROUN :: Yaoundé va vibrer ce week-end au rythme du classico :: CAMEROON

Plusieurs activités sont organisées autour de cet événement dans la capitale camerounaise

Dimanche 20 mars lorsqu’il sera 20h, la terre va littéralement s’arrêter de tourner. De Madrid à Yaoundé en passant par toutes les villes du monde , on va une fois encore respirer au rythme du classico Real Madrid - Fc Barcelone l’affiche la plus attendue au monde

Il s'agira du 184e Clasico de LaLiga. L'histoire penche légèrement en faveur des madrilènes, qui ont gagné quatre matches de plus que leurs rivaux, tandis que 35 matches se sont soldés par un nul. L'histoire récente entre les deux clubs est encore plus déséquilibrée, les Blancos ayant remporté leurs cinq derniers matchs, dont quatre en LaLiga et un en Super Copa.

Il faut dire que c’est après des victoires convaincantes lors de leurs dernières sorties que les deux équipes aborderont la rencontre de ce dimanche , Le Barca battant Osasuna 4-0 à domicile, tandis que le Real lui s'est imposé 3-0 à Majorque lundi. Deux des buts de la victoire du Real ont été inscrits par l'international français Karim Benzema, que beaucoup considèrent comme le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle.

Du côté de Yaoundé, c’est l’ambassade d’Espagne au Cameroun qui organise plusieurs activités autour de cet événement tant il faut rappeler que Le Classico en lui même est devenu une véritable marque.

Les Socios du réal Madrid et ceux du Fc Barcelone seront réunis dans un coin de la ville aux sept collines pour déguster cette rencontre de très haute facture qui va opposer deux équipes très en forme pour le moment et auront l’occasion de remporter des lots estampillés « Classico ».