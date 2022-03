Qui veut manipuler la Visite de Ségolène Royal au Cameroun ? :: CAMEROON

Ségolène Royal a séjourné au Cameroun du 12 au 14 Mars 2022. C’était dans le cadre du projet Reines-Mères et offre en énergie renouvelable, développement durable dans les chefferies traditionnelle. Appui a la maitrise d’ouvrage de D.A Planet. Le succès de cette visite et la plus value apportée au quotidien des populations fait déjà des insinuations malveillantes à l’endroit des promoteurs.

Un projet qui a pour thème "Électrification des Chefferies traditionnelles par des champs solaires Appui aux Reines-mères du Réseau International des Princesses et Reines Mères (RIPREM)" initié en partenariat avec la Fondation D.A PLANÈTE de Mme Ségolène Royal.

Il vise l'autonomisation des Chefferies Supérieures du Ndé en Énergie, est achevé dans les chefferies pilotes de Bangangté, Bandounga, Bangoulap, Bamena et Bazou.

Dans le cadre de cette visite, la présidente de la fondation D.A Planet, Ségolène Royal et le ministre Ketcha Courtes qu’accompagnait les Reines-Mères pour le Riprem ont visités les 5 chefferies pilotes du département du Nde, région de l’ouest. Une visite marathon qui s’est déclinée en plusieurs articulations notamment : la Cérémonie officielle de mise en lumière des champs solaires à la Chefferie Supérieure de Bangangté, la mise en lumière à la Chefferie Supérieure de Bangoulap et la visite du champ solaire, la visite du champ solaire de la Chefferie Supérieure Bazou. Une visite qui s’est d’ailleurs étendue à Kon Yambetta dans le département du Mbam et Inoubou par la visite de la maternité solaire de cette localité.

Une opération que la presse locale a qualifié en termes des « Ségolène Royal et Ketcha Courtes illuminent le Nde » Aussi bien que les populations qui n’ont pas manqué de remercier Ségolène Royal pour ce geste citoyen. Seulement, cette euphorie n’est pas partagée par tous. Notamment, sans doute les ennemis du progrès qui veulent donner une insinuation politique à un acte citoyen. On le sait bien, Ségolène Royal est la première femme française à accéder au second tour d'une élection présidentielle, en récoltant 46,94 % des suffrages exprimés.

Il n’en fallait pas plus pour verser dans la manipulation. Une autre presse a pris le revers. D’abord dans les réseaux sociaux, un audio a circulé, puis décrypté, attribué à quelque activiste récidiviste mal intentionné, identifié, accompagné d’un prince sans royaume. En suite la ligne, qui a mis en cause une visite aux contours bien définis pour mettre de façon maladroite et non précise deux membres du gouvernement sous le titre « Ferdinand Ngoh Ngoh et Ketcha Courtes accusés de financer la campagne d’Emmanuel Macron en France » Avec un ventre de papier mou, laconique, et au conditionnel « Les deux membres du gouvernement auraient profité du passage de Ségolène Royal au pays pour acheminer leurs contributions de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron » Une diversion peu convaincante qui suscite une question : Qui veut saboter l’action de la marraine des Reines-Mères dans le Nde ?