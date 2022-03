CAMEROUN :: Enseignement supérieur: L'intelligence artificielle au centre d’un colloque à l’IUT Fotso Victor :: CAMEROON

Il se déroule sous le thème « Intelligence artificielle et développement durable » .

Définie comme l’ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence humaine, l’intelligence est aujourd’hui une réalité contemporaine puisque presque rien n’est désormais fait sans un minimum d’intelligence artificielle.

l’IUT Fotso Victor étant une institution universitaire qui fait essentiellement dans l’ingénierie, il est normal que ses responsables et ses étudiants se penchent sur la question de l’intelligence artificielle et son apport possible dans le développement du pays d’où la thématique de cette conférence.

la conférence de Bandjoun a donc permis des échanges qui pourront booster les recherches dans ce domaine et orienter l’enseignement supérieur en général et l’IUT en particulier vers plus de professionnalisation qui implique l’intelligence artificielle. La présence des prototypes présentés par les jeunes étudiants dans leurs stands contribue à témoigner de l’existence évidente de l’intelligence artificielle dans notre quotidien.

Le professeur Tamo Thomas,directeur de l’IUT Fotso Victor de Bandjoun a tenu à préciser qu’au sortir de ce forum , un accent sera mis sur la création des applications dans tous les domaines d’ingénierie présents à l’IUT Fotso Victor que ce soit le génie civil,le génie informatique en passant par les télécoms.«Nous allons intensifier du côté des enseignants, des recherches et du côté des étudiants nous allons davantage développer des prototypes pour répondre aux besoins des entreprises, des industries et du monde mode professionnel en général » a-t-il ajouté.

Ansi donc , Compte tenu des objectifs recherchés tout sera fait pour qu’il y ait un lien étroit entre ce qui est fait de façon classique vers le numérique, le 21è siècle étant par essence le siècle du numérique.