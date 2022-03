CAMEROUN :: Anniversaire Ngoh Ngoh: Polémique sur cette tenue vestimentaire qui se confond à celle de Paul Biya :: CAMEROON

Le 13 mars 2022, Ferdinand NGOH NGOH le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, a soufflé sa 61 ème bougie. C'était dans son domicile, à Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Les images de la célébration des 61 ans de celui qui est secrétaire général de la présidence depuis plus de 10 ans, ont fait le tour des réseaux sociaux. Seulement, à première vue, Ferdinand NGOH NGOH se confond au président de la République, Paul BIYA, dont les tenues de célébration des fêtes d'anniversaire sont connues de tous les Camerounais. Comme Paul BIYA, Ferdinand NGOH NGOH sur sa photo d'anniversaire, arbore un boubou et un sombrero. Pour l'internaute pressé, il est facile de dire qu'il s'agit de Paul BIYA. Il n'en est pourtant pas le cas. Il s'agit bel et bien du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République : Ferdinand NGOH NGOH, lequel ressemble à s'y méprendre au chef de l'État dont il a adopté le style vestimentaire des anniversaires.

Pour les spécialistes du sémiotique du politique, la sortie d'un Ferdinand NGOH NGOH pourtant très fermé aux médias, et aussi très éloigné du peuple que l'est le chef de l'État, n'a rien de fortuit. "Pourquoi NGOH NGOH a-t-il opté de s'habiller lors de son anniversaire, exactement comme Paul BIYA, de façon à donner l'impression qu'il s'agit du chef de l'État", se demande un sémiologue qui a requis l'anonymat. Et un semioticien d'avancer que "même le timing choisi par le secrétaire général de la présidence de la République pour faire circuler ces photos d'anniversaire où il imite parfaitement l'accoutrement de Paul BIYA aux mêmes occasions, est très loin d'être un acte anodin."

Depuis le 05 février 2019, juste un mois après avoir été promu ministre d'État, Ferdinand NGOH NGOH a reçu du chef de la l'État, la délégation de signature. Et depuis cette date, Ferdinand NGOH NGOH semble avoir travesti la délégation de signature en délégation de pouvoir. L'impression dégagée, c'est que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est celui qui dirige effectivement le Cameroun, après avoir neutralisé tout un gouvernement par la fameuse formule : " Sur très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous ..."

La photo de fête d'anniversaire de Ferdinand NGOH NGOH, laquelle ressemble à s'y méprendre à celle de Paul BIYA, est-elle un signe du temps ? À chacun d'y aller de son aperception.