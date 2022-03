CAMEROUN :: Commune de Douala 1er : Plus de 2 milliards de recettes en 2021. :: CAMEROON

Le maire de Douala 1er a profité de la session du conseil municipal qui s’est tenue ce jeudi 17 mars 2022 pour féliciter les membres dudit conseil municipal qui ont contribué à l’atteinte des résultats satisfaisants de la commune.



Ce jeudi 17 Mars s’est tenu à la salle des fêtes d’Akwa une session ordinaire du conseil Municipal consacrée à l’adoption du compte administratif, du compte de gestion et du compte de gestion-matières de l’exercice 2021 de la commune d’arrondissement de Douala 1er. Un exercice ponctuel et présidé par le Maire de Douala 1er et président du conseil qui s’est déroulé comme chaque fois sans embuches ni contestations. Cela prouve à suffisance à quel point les conseillers travaillent ensembles pour l’évolution de leur commune qui rentre encore plus chaque jour dans le processus de décentralisation. Présent ce jour pour remplacer le préfet empêché, le sous-préfet a salué cette attitude qui contribue en effet à l’évolution des recettes de la commune.

La journée du 17 Mars 2022 commence par l’exécution de l’hymne national, puis de la vérification du quorum. On retient que tous les conseillers étaient présents ou étaient représentés. Ce qui rend donc totalement légitime toutes les résolutions prises lors de ce conseil municipal

Plus de 2 milliards de recettes émises

Lors de la présentation du compte Administratif, du compte de Gestion et du compte de Gestion-Matières de l’exercice 2021, on retient qu’il y’a une augmentation du niveau des recettes par rapport à l’exercice 2020. Une augmentation évaluée à 16,17% soit 496 448 637 FCFA ceci sans les centimes additionnels communaux du 4e trimestre qui n’ont pas été recouvrés. On note à cet effet que le compte administratif de l’exercice présente des résultats encourageants.

En effet, comme les recettes émises par la commune de Douala on a un montant de 2 298 122 070 FCFA (Deux milliards deux cent quatre-vingt-dix-huit millions cent vingt-deux mille soixante-dix Francs CFA) et 2 192 342 346 FCFA (Deux milliards cent quatre-vingt-douze millions trois cent quarante-deux mille trois cent quarante-six Francs CFA) de recettes recouvrées.

Au niveau des dépenses, on 2 478 818 689 FCFA en droit constatés pour les recettes émises et 1 488 669 751 FCFA en droits constatés pour les recettes recouvrées.

Il faut savoir que le budget 2021 a été exécuté dans un contexte économique secoué par la crise de covid qui a considérablement affecté les ressources de la commune de Douala 1er. Etant dans un environnement ouvert à des désobéissances et enclin à utiliser l’informel, on note qu’à ce jour, il reste à recouvrir pour le compte de l’exercice 2021, cent cinq millions sept cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-quatre FCFA (105 779 724 FCFA)

Au terme de cette session, le Maire de la commune de Douala 1er et président du conseil municipal a félicité ses conseillers municipaux qui ont beaucoup contribuer pour que les résultats présentés soient atteints.