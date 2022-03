CAMEROUN :: Point sur la Grève des enseignants sur le territoire national :: CAMEROON

Au 16 mars 2022, le mouvement de grève des enseignants est diversement suivi sur l’ensemble du territoire national. Les mesures prescrites par le CHEF DE L’ETAT le 09 mars 2022 pour donner satisfaction aux revendications légitimes des enseignants ont été favorablement accueillies par la très grande majorité des intéressés. L’apurement des arriérés des frais de correction des examens a débuté et se poursuit, tandis que le paiement du complément salarial mensuel aux enseignants qui ne perçoivent que les deux tiers de leur salaire sera effectif dès la fin du mois de mars en cours.

Les autres mesures de nature financière (paiement de l’indemnité de non logement ; paiement des rappels relatifs au complément salarial, aux avancements et reclassements etc.) seront progressivement satisfaites à compter du mois de mai 2022.

Le traitement accéléré des dossiers d’intégration des enseignants a commencé au Ministère de la Fonction Publique.

Les missions de sensibilisation prescrites aux autorités administratives se poursuivent sur l’ensemble du territoire national. Sur le terrain, la situation se présente ainsi qu’il suit :

1- Consciente que les mesures prescrites par le CHEF DE L’ETAT ne peuvent être mises en œuvre que de manière progressive, la grande majorité des enseignants grévistes a repris les activités pédagogiques dans toutes les dix Régions du pays. Les évaluations pour le compte du deuxième trimestre ont débuté dans nombre d’établissements scolaires.



2- Toutefois, une minorité d’extrémistes refuse toute reprise des cours, exigeant la satisfaction préalable de l’ensemble des revendications formulées. Elle évoque avec insistance l’adoption d’un statut spécial qui accorderait des avantages énormes aux enseignants. Cette minorité dissuade leurs collègues de reprendre les cours et profère des menaces contre le Gouvernement et les autorités administratives. Ces extrémistes se recrutent davantage dans les centres urbains, à la différence des zones rurales où les cours se déroulent normalement.

3- La mission de sensibilisation prescrite aux autorités administratives se poursuit sur l’ensemble du territoire national. Elle contribue à rassurer les enseignants dont la grande majorité a déjà repris les enseignements.

4- Le mouvement de grève des enseignants est instrumentalisé par les contempteurs du Régime, dans leur funeste dessein de déstabilisation des institutions de la République. Des activistes et hommes politiques en mal de notoriété incitent à la radicalisation du mouvement.

5- Cette instrumentalisation s’observe également par la tentative pernicieuse d’étendre le mouvement OTS à d’autres corps de métiers (enseignants du primaire, personnels de la santé, employés des communes, personnels des transports, déclarants en douane etc.).

6- Le Gouvernement en appelle à la responsabilité des enseignants grévistes et leur demande une fois de plus de faire confiance au CHEF DE L’ETAT qui demeure à l’écoute de leurs préoccupations. Le Gouvernement invite par ailleurs les enseignants à ne pas prêter le flanc aux manœuvres des ennemis de la nation dont le seul objectif est de se servir des revendications objectives du corps enseignant pour semer le désordre dans notre pays./-