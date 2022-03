Joseph Le en sapeur pompier dans les écoles normales du Cameroun :: CAMEROON

Le ministre de la fonction publique et de la reforme administrative a débuté par l’ENSET de Douala une tournée afin d’expliquer les nouvelles réformes dans le traitement des dossiers des lauréats des écoles normales.

Percevoir son salaire dans son intégralité deux mois au plus tard après la fin de sa formation plutôt que d’attendre 30 mois comme c’est le cas actuellement voilà la nouvelle norme.

Elle prend effet sans délais piur simplifier les procédures et faciliter la prise en charge des enseignants lauréats des écoles normales du Cameroun.

Cette réforme correspond à la mise en application des directives du chef de l’état dans le cadre de la recherche des solutions définitives aux revendications des enseignants.

Joseph Le a tenu à rassurer les étudiants futurs fonctionnaires et contractuels d’administration quant à la célérité qui va accompagner le traitement de leurs dossiers.

« Ces dossiers ne vont plus faire le long chemin qu’ils ont connu jadis. Ils vont aller directement au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Lorsque je parle du MINFOPRA, je ne parle pas de Yaoundé. C’est dès les délégations régionales où les dossiers seront numérisés et un code sera attribué a chaque dossier et les choses seront pourront aller beaucoup plus vite » a précisé Joseph Le , le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative.

Toutes ces mesures participent de l’amélioration des conditions de travail des enseignants au Cameroun.