CAMEROUN :: La pêche crevettière : Vers une stratégie de mise à niveau de la chaîne de valeur :: CAMEROON

Une cinquantaine d’acteurs de la chaîne sont actuellement en concertation à Douala dans le cadre d’un atelier.

« La crevette est une denrée très importante pour notre pays. C’est la principale espèce halieutique que nous exportons donc nous pensons que nous devons développer toutes les synergies nécessaires pour permettre que cette chaîne de valeur puisse apporter tout ce qui est attendu sur le plan nutritionnel et alimentaire pour nos populations mais participer également à l’économie du pays en rééquilibrant la balance commerciale et permettre la durabilité de l’exploitation de cette ressource pour notre pays » c’est en ces mots que le représentant de Fao résume l’importance de l’atelier de validation de l’analyse de la pêche crevettiere au Cameroun qui s’est ouvert ce mardi 15 mars à Douala.

Il faut dire que depuis le lancement en juin 2021 du projet Fish4ACP dont l’objectif est de valoriser le potentiel de la pêche et de l’aquaculture en Afrique, dans les Caraïbes et le pacifique.



Plusieurs données ont été collectées sur le terrain. Des données qui ont permis aux équipes techniques de la FAO d’effectuer l’analyse fonctionnelle et l’évaluation de la durabilité économique sociale et environnementale de la chaîne de valeur de la pêche crevettiere au Cameroun.

C’est donc un cadre d’échange autour des différents résultats de cette analyse qu’offre cet atelier de Douala. Et de ces échanges sortira la stratégie de mise à niveau de la chaîne de valeur et la planification de sa mise en œuvre.