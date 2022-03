MONDE ENTIER :: Le classico en vedette sur startimes :: WORLD

Le match le plus important des clubs de football aura lieu ce week-end à Madrid, lorsque le Real Madrid accueillera le FC Barcelone au Santiago Bernabéu.

Il s'agira du 184e Clasico de LaLiga. L'histoire penche légèrement en faveur des hôtes, qui ont gagné quatre matches de plus que leurs rivaux, tandis que 35 matches se sont soldés par un nul. L'histoire récente entre les deux clubs est encore plus déséquilibrée, les Blancos ayant remporté leurs cinq derniers matchs, dont quatre en

LaLiga et un en Super Copa.

Les deux équipes aborderont le match de dimanche après des victoires convaincantes lors de leurs dernières sorties, Barcelone battant Osasuna 4-0 à domicile, tandis que le Real s'est imposé 3-0 à Majorque lundi. Deux des buts de la victoire du Real ont été inscrits par l'international français Karim Benzema, que beaucoup considèrent comme le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle.

Le joueur de 34 ans est en tête du classement des buteurs avec 22 buts, soit huit de plus que son coéquipier Vinicius Junior. Les deux buts de Benzema contre Majorque lui ont permis de se rapprocher de 12 buts de la légende du Real, Raúl, tandis qu'il a dépassé une autre légende, Alfredo Di Stéfano, en milieu de semaine.

Après être devenu le troisième meilleur buteur du Real, Benzema a remercié ses coéquipiers. "Je suis fier et heureux. Mais c'est grâce à toute l'équipe, c'est le résultat des efforts de chacun. L'équipe, les gars sur le terrain, ceux qui ne sont pas entrés en jeu mais qui aident toujours leurs coéquipiers. Et puis il y a les entraîneurs, les supporters", a-t-il déclaré.

Barcelone, entretemps, a retrouvé sa forme en LaLiga, remportant six de ses sept derniers matchs. Ce changement de situation semble étroitement lié à l'arrivée de Pierre EmerickAubameyang en provenance d'Arsenal. L'international gabonais a participé aux six matchs de championnat depuis qu'il a quitté l'Angleterre pour l'Espagne et a inscrit cinq buts, dont un triplé contre Valence.

L'entraîneur des Blaugrana, Xavi, a chanté les louanges d'Aubameyang après la victoire contre Osasuna. "Aubameyang est un cadeau qui est tombé du ciel. Il n'y a pas que les buts, il y a aussi sa façon de s'entraîner et son professionnalisme. Il est un exemple." Les africains fans de football pourront assister à l'affrontement entre le Real et Benzema d'une part, et Barcelone et Aubameyang d'autre part, puisque le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur les chaînes StarTimes.

