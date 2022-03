Match Cameroun - Algérie : Mouelle Kombi à Douala ce jour pour se rassurer de la pelouse de Japoma :: CAMEROON

Le ministre camerounais des Sports et de l'Education physique ( Minsep), Narcisse MOUELLE KOMBI, est à Douala ce jeudi 17 mars 2022.

Selon une source de son cabinet, le membre du gouvernement sera dans la capitale économique du Cameroun, pour visiter les infrastructures sportives, notamment le stade Japoma qui le 25 mars prochain, abritera le match aller des barrages Zone Afrique de la Coupe du Monde de football entre le Cameroun et l'Algérie. La pelouse du stade Japoma n'a pas été des plus rassurantes lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) de football disputée au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022. Elle avait vu certains de ses matches du second tour, délocalisés, à cause de la détérioration de sa pelouse.

il est donc question pour le Minsep de se rassurer que la pelouse du stade Japoma de Douala est à point, pour le match entre les Lions indomptables du Cameroun et les Fennecs d'Algérie.