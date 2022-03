CAMEROUN :: UN CONCOURS DE BEAUTE POUR HONORER LES "BAYAM SALLAM" :: CAMEROON

« Misx Abayem Sallam » c'est son nom. Selon sa promotrice, le concept se donne la mission de mettre en valeur la beauté de ces femmes qui achètent et revendent en détail, des produits vivriers et les fruits dans les marchés camerounais. "Bayam sellam", du pidgin english camerounais, renvoie aux "acheteurs revendeurs " . La spécificité de Misx Abayem Sallam, est de ne pas imposer les critères de beauté standardisés aux candidates. D'où son intérêt, son caractère plus inclusif, ainsi que son originalité.

Depuis cinq ans, la région de l’Est du pays connaît le bonheur de voir Misx Abayem Sallam se dérouler sur ses terres. Pour Agnès GUILLEMOT de l'Association FAMILLE DEBOUT, et promotrice du concept Misx Abayem Sallam, il est question de mettre l'emphase sur le côté jardin des "bayam sellam". Faire connaître leur fierté, leur reconnaissance à faire leur métier, et l’expression de leur confiance en soi, pour offrir sans fard et artifices, ce qu’ils sont chaque jour, loin des clichés connus ou attendus.

Le concours est inclusif, et veut donner des raisons à ces hommes et femmes qui achètent des produits vivriers ainsi que des fruits pour les revendre dans des marchés, et où la notion de beauté n’est pas régie par des stéréotypes excluant plusieurs couches sociales, de se sentir valorisés. Chaque candidate doit représenter une histoire vraie de sa vie.

Face aux journalistes vendredi dernier à la Fondation Solomon Tandeng Muna à Yaoundé, Agnès GUILLEMOT a décliné quelques précisions sur la compétition de beauté : " Il s’agit de magnifier ces personnes et leur apporter cette touche de bien-être qu’on pourrait leur donner sachant qu’on parle des gens qui pratiquent un métier très difficile. Elles ont aussi le droit de s’amuser.

Au,-delà du festif et du ludique , nous voulons avoir une représentation de la Misx Abayem Sallam sur son étale qui est son lieu de travail, un espace qui doit être travaillé et réinventé chaque fois à la guise de la concernée". Il ne s'agit pas d'un événement culturel ordinaire comme tant d'autres. Le concept permet de mieux appréhender les modes de fonctionnement, d’organisation et de succès de cette classe sociale qualifiée de « gens d’en bas ». Inviter l'opinon à découvrir ce monde fait de solidarité, de savoir-vivre et de bonheur, et que bien peu pourraient imaginer, quand ils n'ont tout simplement pas la plus grand mépris ou dédain des "bayem sallam".

Voici les miss Bayam Sellam de l'heure

L’édition 2022 du concours de beauté Misx Abayem sallam s'est déroulée dans la région de l'Est Cameroun. Au terme de la compétition, trois candidates ont émergé : CHILA EUSTACHE, plus connue sous le pseudonyme de (Mamie), 35 ans, fière maman de cinq enfants.

TSAFAK GISELE dit " la mère des ways forts ", est la première dauphine. Elle est aussi âgée de 35 ans.

BIATEL CHRISTELLE, deuxième dauphine, âgée de 34 ans, maman de quatre enfants, et depuis peu, grand-mère.