Elle avait fait transférer la somme de 180.000 Fcfa à des inconnus qui lui faisaient miroitaient un gain à une tombola.

Dimanche 13 mars 2022. Une foule furieuse obstrue la voie publique au lieu-dit « Bouvick », non loin du lycée classique de Bafoussam. Essentiellement constitués de mototaximen, ces mécontents veulent en découdre avec une jeune femme encerclée et dont le regard hagard dévoile bien son impuissance.

A l’origine de ce courroux, une affaire d’arnaque. Selon nos informations, la femme dont la tête est ainsi mise à prix, s’est en effet présentée dans un point transfert mobile d’argent implanté à cet endroit. Après s’être rassurée de ce que la gérante de l’échoppe avait suffisamment de liquidité, elle a remis un numéro sur lequel une de 180.000 Fcfa allait être transférée. D’abord réticente à l’idée d’aller jusqu’au bout de l’opération sans percevoir au préalable la somme à transférer, la tenancière du point de transfert électronique d’argent est persuadée par sa cliente qui lui a fait savoir qu’elle n’avait pas à s’inquiéter.

Son apparence candide et son air frileux finiront par plaider pour elle. C’est ainsi que le transfert de la somme de 180.000 Fcfa est confirmé. Mais la responsable du point de transfert tend la main, elle est surprise que sa cliente lui demande de patienter un peu. Plus l’attente durait, plus le ton devenait haut. Et commençait à attirer les passants. Cet endroit du quartier Banengo était devenu noir de monde. Convaincus de ce qu’il s’agissait d’une arnaque, les plus émotifs vont demander que soit illico presto appliqué à cette jeune femme, le supplice du collier.

Ils avaient même déjà commencé à ressembler le nécessaire ; notamment les pneus et du carburant. D’autres par contre, plus réservés vont demander à ce qu’on cherche à mieux comprendre ce qui aurait poussé cette dame à faire le transfert d’une somme aussi importante qu’elle ne possédait. Le français très approximatif de cette anglophone, visiblement une déplacée de la crise dans les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ne vont pas l’aider. Mais quand l’un de ses proches, son oncle, Joseph Tangwa Fover, ancien Préfet du Département de la MIFI arrivera sur les lieux, qu’il se battra à expliquer ce qui s’est passé.

En fait cette dame a reçu dans son téléphone portable, un message lui faisant croire qu’elle a gagné la somme de 2 millions Fcfa à une tombola organisée par un opérateur de téléphonie mobile. Elle va se hâter à appeler le numéro qui figurait dans le message comme celui qu’elle devait contacter pour les modalités de retrait de son gain. Le coup étant savamment orchestré, ce 2ème larron va jouer sa partition à la perfection. Sûre qu’il s’agissait d’un gain réel, elle va donc se rendre au point de transfert mobile d’argent. Il était question pour elle a-t-elle confié, de percevoir sa cagnotte instantanément comme cela lui avait été miroité pour l’appâter, et de restituer ensuite ce qu’elle a fait transférer.

Mais pendant qu’elle était menacée de lynchage, elle a essayé de contacter le numéro de celui qui devait lui remettre son pseudo gain, hélas, le numéro n’était plus joignable après plusieurs tentatives.

Conduite dans une unité de gendarmerie de la ville de Bafoussam, elle a été entendue et a reconnu les faits. Ses proches dont l’autorité administrative à la retraite, ont pris l’engagement de restituer les 180.000 Fcfa qui lui ont été dérobés.

Cette journée du dimanche 13 mars 2022, restera sans doute longtemps gravée dans sa mémoire. Elle l’a échappé belle.