ÉTATS-UNIS :: 16/03/2014 - 16/03/2022 : Il y a 8 ans mourait Lapiro de Mbanga :: UNITED STATES

Huit années après sa disparition, Lapiro de Mbanga continue de vivre dans la mémoire de ses fans. Il était l'un des plus fervents opposants au régime de Paul Biya au Cameroun, dont il fut un prisonnier politique. La mort nous l'a arraché le 16 mars 2014 à New York.

Lapiro de Mbanga de son vrai nom Lambo Pierre Roger, alias Ndinga Man, Homme de culture, artiste engagé, était longtemps considéré par ses fans comme le porte-parole des sans voix, ceux qu'il appellait dans ses chansons « ses complices ». Il quitte l'enfer terrestre à l'âge de 57 ans le 16 mars 2014.

Le Mouvement de février 2008, Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora ( CODE), Le Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine (CEBAPH), la Fondation Moumié (FM) , Action Solidaire pour Marafa (ASMA) , Action Solidaire Internationale ( ASI), Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers politiques ( CCL-Libération)....gardent de Lapiro de Mbanga l'image d'un artiste socialement et politiquement engagé dont la lutte pour la liberté et l'avènement d'une société démocratique au Cameroun.

Il a laissé à son actif les plus belles pages de son combat pour l’instauration de la démocratie dans notre société camerounaise.

L’artiste à travers ses œuvres musicales, son engagement vers les peuples démunis a marqué plus d'une génération de Camerounais.

Nous n’oublions pas le "Ndinga Man", ni le "Ngatta man", ni le "Tara", ni le "Nguemè man " ni de tas d'autres encore.

Lapiro de Mbanga même dans la mort, restera cet éléphant dont chacun ne peut dire que ce qu’il observe de son point de vue.

Cette perte de Lapiro de Mbanga est un coup dur, non seulement pour un continent africain où les Hommes d’exception deviennent de plus en plus des exceptions rarissimes, mais aussi, pour un Cameroun où les abus de pouvoir et les dérives dictatoriales, sont depuis longtemps la règle.

Passer de vie à trépas au moment où la fin de règne n'est plus loin au Cameroun est donc un symbole et un signe du destin.Celui des grands esprits qui, on ne sait par quel concours de circonstances, viennent sur terre, l’illuminent, et en partent sans vivre le moment historique souhaité de son vivant.

Ndinga Man fut tellement déçu par son pays et ses dirigeants actuels qu’avant de mourir, il souhaita et exigea que ses restes ne soient jamais ramenés au Cameroun tant que rien ne change comme il avait souhaité.

Nous, associations de la diaspora camerounaise combattante de Belgique, nous joignons une fois de plus à sa famille et ses proches pour leur adresser ce message de douleur et de compassion.

Fait à Bruxelles le 16 mars 2022

- Le Mouvement de février 2008

- Le Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora ( CODE)

- Le Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine (CEBAPH)

- La Fondation Moumié (FM)

- Action Solidaire pour Marafa (ASMA)

- Action Solidaire Internationale ( ASI)

- Le Comité Citoyen pour la Libération des Prisonniers politiques ( CCL-Libération)