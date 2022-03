CAMEROUN :: Recherche scientifique : Les élèves du collège Maarif de Turquie émerveillent :: CAMEROON

La seconde édition de la foire scientifique du collège Maarif de Turquie, sis à Nkolfoulou, département de la Mefou et Afamba dans le Centre du pays, a eu lieu samedi dernier. C'était en présence du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, GABSA Wilfried NYOMGBET , de l'ambassadeur du Turquie au Cameroun entre autres.

C'est dans les disciplines telles que la chimie, les mathématiques, la physique, la science et la technologie, que les élèves du collège MAARIF de Turquie se sont mis en évidence, en termes de savoir-faire.

Le décollage de l'avion fabriqué par les élèves, a constitué le temps fort de la cérémonie. Pendant le check-list, l'assistance a pris d'assaut " la piste" de décollage. Malheureusement, au bout de la manœuvre, l'avion a heurté un élève qui a voulu traverser " le tarmac", et n'a donc pu décoller.

Parmi les produits issus des savoir-faire des élèves du collège MAARIF de Turquie, des gels, ainsi que plusieurs autres produits chimiques. La simulation du fonctionnement d'un hologramme a aussi séduit le public qui a parcouru les stands de la foire en cette matinée du samedi 12 mars 2022.

" Nous essayons d'exploiter les talents des enfants de toutes les classes de la 6ème en terminale. Il est question pour eux de mettre en pratique leurs savoir-faire dans les matières comme la science, biologie et mathématiques. Si nous voulons voir notre société se développer, nous devons valoriser les compétences", a déclaré le vice-principal du collège MAARIF de Turquie, Samuel NSAGAH.

Et l'ambassadeur de Turquie à Yaoundé, VOLKAN ISIKÇI de dire que " cela fait un an que je suis au Cameroun et j'ai la chance de participer pour la deuxième fois à cette foire. C'est une activité importante pour les jeunes qui ont montré leurs capacités à monter les projets quand on leur donne les moyens. Pour le diplomate ottoman, l'exposition des savoir-faire des élèves du collège MAARIF de Turquie sont porteurs d'une valeur ajoutée. Aussi l'ambassadeur de Turquie au Cameroun a-t-il indiqué être prêt à accompagner les projets les plus pertinents.