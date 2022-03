GUINÉE ÉQUATORIALE :: Loin de tirer profit de la croissance des processus pétroliers, le pays est face à une récession :: EQUATORIAL GUINEA

Le conflit en Ukraine et les sanctions qui ont suivi ont fait grimper le prix du pétrole à plus de 100 dollars le baril, le niveau le plus élevé en huit ans. De nombreux experts soulignent à juste titre que cela ouvre une opportunité pour les producteurs de pétrole africains et pourrait être le début d'un grand changement sur le marché pétrolier.

Comme l'a déclaré la Chambre africaine de l'énergie (AEC), le Nigeria conservera sa position de numéro un en tant que plus grand producteur de pétrole d'Afrique et conservera les trois premiers fournisseurs de gaz du continent entre 2022 et 2025. La Guinée équatoriale souhaite également rejoindre la liste des principaux producteurs de pétrole et de gaz, car l'exploitation des ressources naturelles est la seule source de revenus de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

La Guinée équatoriale est l'une des économies les moins diversifiées d'Afrique, alors que d'autres producteurs de pétrole peuvent souvent compter sur leur PIB non pétrolier pour soutenir la croissance en période de volatilité des marchés, par contre la Guinée équatoriale ne le peut pas. En 2020 par exemple, les secteurs non pétroliers ont connu une baisse de -4,7% alors que les investissements se sont contractés de 35%, selon la BAD. La Guinée équatoriale n'a pas un secteur agricole fort et n'a pas développé de tourisme.

Tout en offrant d'énormes opportunités d'investissement, la perception du risque et de la corruption dans le pays a dissuadé les investisseurs. Dans le dernier Indice de facilité de faire des affaires de la Banque mondiale, la Guinée équatoriale s'est classée 178e sur 190. Des niveaux élevés de corruption et de népotisme rendent la situation dans le pays très instable. A cela, il faut ajouter la faiblesse structurelle de l'insuffisance du capital humain due au sous-investissement dans l'éducation et à la compétence globale de la population.

Nous devons également garder à l'esprit que les projets pétroliers dans certains pays attirent des groupes armés illégaux et des cellules terroristes, comme c'est le cas au Mozambique et en Tanzanie. Des combattants radicaux armés ont pris le contrôle total de la ville côtière de Palma, dans le nord du Mozambique, en mars 2020, mettant fin à un projet pétrolier prometteur de Total qui était sur le point de relancer l'économie mozambicaine.

Cette tendance à interférer avec le financement et la production de pétrole et de gaz en Afrique se poursuit, mettant même en danger les projets gaziers existants et rendant peu probables les projets gaziers étendus au Mozambique, en Tanzanie, en Guinée équatoriale, en Mauritanie, au Congo et au Sénégal.