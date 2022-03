AFRIQUE :: La Banque Européenne d’Investissement était au ST Digital, le Datacenter 100% Africain

Une délégation de la Banque Européenne d’Investissement, BEI, était en visite de travail au ST Digital, premier datacenter de construction tier 3 en Afrique centrale. Au terme de cette rencontre riche en enseignements innovatrices, le staff de la BEI s’est dite satisfaite des choses vues et entendues.



C’était Mardi 8 mars 2022. Au cours de cette visite de travail, le Directeur Général de ST Digital, Anthony SAME et le Directeur Cloud et Managed Services, Jean Francis Ahanda ont présenté aux hôtes du jour cette infrastructure cloud de dernière génération.

On apprendra que le Datacenter dispose d’infrastructures nécessaires pour la mise en œuvre d’un plan d’externalisation performant. Il allie interconnexion sécurisée entre un établissement et le datacenter, des équipes support disponibles pour intervenir sur les équipements des clients. Le data center de ST Digital dispose aussi d’emplacements à louer dans les baies qui peuvent également accueillir tous les équipements de télécommunications : téléphonie, fibre optique, ADSL, serveurs SMS etc. de potentiels clients. En termes d’offres de services, le datacenter de ST Digital propose entre autres aux entreprises de la colocation, de la location, des services logiciels, l’achat du .cm, hébergement de site web, messagerie professionnelle.

Pour rappel, la Banque européenne d'investissement a installé un bureau de représentation régionale au Cameroun en 2016 qui sert de plateforme pour les projets d’investissement en Afrique centrale.

En 2021, l'institution financière des États membres de l'Union européenne a ouvert une ligne de crédit de 33 milliards FCFA à la Banque de Développement des Etats d’Afrique centrale BDEAC pour soutenir les économies d’Afrique centrale.

L’objectif pour la BEI étant d’accompagner les projets porteurs dans la Région.