Lancement de la 2ème Prix SESHAT du courage féminin dans le journalisme camerounais. :: CAMEROON

Le collectif des femmes journalistes récipiendaires du premier prix SESHAT ainsi que celles issues de la société civile camerounaise lancent la deuxième édition du prix SESHAT du courage féminin dans le journalisme camerounais.

Ce prix porte le nom SESHAT qui est la déesse de la sagesse, de la connaissance et de l'écriture dans la haute antiquité africaine de l’Egypte ancienne.

Vocation du Prix

La vocation de ce prix est de soutenir la ou les récipiendaires à exercer la profession dans les meilleures conditions, à encourager ces dernières à œuvrer pour l’empowerment féminin et la défense des droits des femmes dans le contexte camerounais qui est particulièrement difficile. A travers ce prix, nous aimerions soutenir les femmes journalistes travaillant dans les médias du Cameroun qui font preuve de courage et se mettent en danger et/ou se retrouvent en danger par rapport aux sujets qu’elles traitent dans le cadre de leur métier.

Ce prix couronne le courage féminin dans le journalisme au Cameroun.

1. Critères d’éligibilité

▪ Le Prix est ouvert à toutes les journalistes employées au Cameroun dans les médias camerounais. Elles doivent publier /diffuser leurs productions dans un ou plusieurs médias basés au Cameroun.

▪ Les productions journalistiques doivent faire apparaître un certain courage dans les traitements des sujets.

▪ Les productions journalistiques éligibles sont celles qui ont été diffusées entre le 31 Juillet 2021 et le 30 Avril 2022.

▪ Les genres journalistiques de la production doivent être un texte journalistique publié dans un support médiatique enquête, reportage, éditorial, article, chronique, interview….

2. Composition du dossier de candidature

Toute journaliste intéressée et remplissant les critères d’éligibilité devra soumettre un dossier de candidature comprenant :

1. Deux (2) productions (enquête, reportage, éditorial, article, chronique, dossier, analyse, interview etc…) en précisant qu’il s’agit bien de la production soumise à titre de candidature.

2. Le lien ou la copie des deux productions soumises à titre de candidature avec précision de la date de diffusion.

3. Des informations sur le ou les médias dans lequel/lesquels ces productions ont été diffusées.

3. Période de soumission des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature peuvent être soumis d’ici le 3 mai 2022, à 00h GMT, délai de rigueur, par voie électronique, à l’adresse suivante : prixseshat@gmail.com.

Tout dossier envoyé au-delà de ce délai ne sera pas considéré.

A la suite des délibérations du jury, les lauréates seront annoncées le 15 juillet 2022.

4. Composition du jury

Les prix seront attribués par un jury indépendant. Sa composition prend en compte ces catégories de média : Presse écrite, Radio et TV, Presse en ligne, Podcast. Les membres du jury seront des journalistes d’expérience et des experts membres d’organisation de la société civile et d’institutions camerounaises de défense des droits des femmes. Le jury sera présidé par une journaliste d’expérience qui aura une voix prépondérante en cas d’égalité de points parmi les candidats.

Le jury est souverain et ses décisions seront sans appel.

5. Récompenses

Le Prix SESHAT du courage féminin dans le journalisme camerounais récompensera 3 journalistes, soit un (1) pour chaque catégorie de média : radio et télévision, presse écrite, web et podcast.

1. Le premier prix est de 250.000 FCFA en plus d'un bon de livre d’une valeur de 30 000 FCFA à la librairie des peuples noirs.

2. Le deuxième prix est de 150.000 FCFA) en plus d'un bon de livres d’une valeur de 30 000 FCFA à la librairie des peuples noirs.

3. Le troisième prix 100.000 FCFA + un bon de livres d'une valeur de 30.000 FCFA à la librairie des Peuples Noirs.