CAMEROUN :: Bruits de succession au palais de Yaoundé. :: CAMEROON

Une note confidentielle a circulé sur la toile. Mettant aux prises le secrétaire général de la présidence de la République au Directeur de la sécurité présidentielle. Au sujet de la communication du chef de l’Etat du Cameroun. Elle a suscité la question sur qui contrôle la communication présidentielle.

Du coup des analyses et commentaires sont allés çà et là. Avec en filigrane la question même de la succession au sommet de l’Etat. Le palais fait l’objet de toutes les convoitises et la présidence un lieu de toutes les controverses. Aussi, le quotidien Le Messager revient sur une de ces guéguerre au sommet de l’Etat et parle de Rumeurs de coup d’Etat blanc. Sur ce que le journal qualifie de «Dans le nid du ‘’ Cobra ‘’ ». Pour le journal, L’obsession du ministre d’Etat/Sgpr de contrôler tout le système ‘’ sous hautes instructions du chef de l’Etat ‘’, fait face à la loyauté de Ivo Desancio, Directeur de la sécurité présidentielle.

Dans le même sillage, le quotidien La Nouvelle Expression fait état «des révélations d’un commissaire de police ». L’ancien agent des renseignements généraux du Cameroun relate comment la France a toujours procédé pour déstabiliser les régimes qui ne lui sont pas très dociles en Afrique. Le journal L’indépendant quant à lui surfe sur la Dévolution du pouvoir pour parler d’un « retour à un successeur constitutionnel ». La première session ordinaire du parlement ouverte le 11 mars dernier, nourrit des supputations au sujet d’une probable révision constitutionnelle qui préfigure la succession. Au rang des principales modifications attendues, l’institution d’un poste de vice-président avec des pouvoirs subséquents en cas de vacance. Une configuration qui consacre un retour à l’Etat fédéral avec un président francophone et un vice-président anglophone.

En attendant, l’archevêque métropolitain de Douala s’intéresse à la Gouvernance avec «La clé de Mgr Kleda ». Pour le quotidien Mutations, Dans sa lettre pastorale à l’occasion du carême, l’archevêque de Douala déplore les ravages de la mal gouvernance et la corruption au Cameroun. Le prélat plaide pour la conversion des cœurs et des mentalités afin de sortir le pays de l’impasse.

Sur le terrain des Revendications des enseignants, Cameroon Tribune crie « Halte à la manipulation ». Alors que le président de la République vient d’instruire un train de mesures pour permettre à ces serviteurs de l’Etat d’être pleinement rétablis dans leurs droits, des esprits pernicieux essaient d’annihiler ces efforts en appelant à la poursuite du mouvement de grève.

Justement parce que «Paul Biya enfile sa toge », écrit Meyomessala Hebdo. Après identification des poches d’inertie, le chef de l’Etat a prescrit une série de mesures visant, entre autres, la dématérialisation et la simplification des procédures de traitement des dossiers d’avancement et d’intégration des seigneurs de la craie dans la fonction publique.

En Agriculture, une innovation majeure est en téléchargement à Dschang, «La culture du blé possible dans la Menoua ». Pour La Nouvelle Expression, Les recherches d’un professeur de l’Université de Dschang viennent d’aboutir à des résultats satisfaisants. Au moment où une vaste pénurie de cette précieuse denrée est de plus en plus précise sur le marché international.