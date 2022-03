CAMEROUN :: Lanceurs d’alerte et culture de l’impunité à Yaoundé :: CAMEROON

L’agression de Paul Chouta amplifie le sort réservé à un lanceur d’alerte dans le Cameroun de Kim Jong Biya

Certains y trouveront toujours toutes les belles justifications.

Mais rien, absolument rien ne vaut et ne remplace une vie ôtée par les tontons macoutes d’un dictateur…

De nombreux camerounais peinent à l’entériner, livrés à ce chantage affectif exercé en permanence en rapport avec leurs liens de famille au Cameroun.

Vous pouvez être plus utiles aux vôtres et même aux causes que vous défendez dans les pays qui garantissent votre sécurité.

En effet, dans un contexte de violence politique croissante, de violations des droits de l’homme et d’impunité totale au Cameroun, les attaques contre les journalistes et les lanceurs d’alerte se multiplient, avec le récent lynchage de Paul Chouta et l’envoi par le gouvernement de troupes contre des enseignants en grève car pas rémunérés parfois depuis plus de 10 années.

Une culture de violence politique qui ne montre hélas aucun signe d’apaisement.

Le lynchage et la tentative de meurtre de Paul Chouta sont un triste rappel d’un pays où le système judiciaire s’est érodé, tandis que la corruption a tellement proliféré qu’elle a révélé une culture politique d’impunité quasi totale. Il va sans dire que dans cette culture politique hautement toxique, les crimes contre les journalistes et les lanceurs d’alerte ne sont pas poursuivis par la justice. N’importe qui peut ainsi décider de faire taire ce journaliste ou ce lanceur d’alerte, car il n’y aura pas de conséquences avec un régime qui affiche une indifférence presque irréelle face au sort de ses propres citoyens.

C’est là que les organisations de défense des droits de l’Homme telles que le CL2P / ICL2P trouvent leur mission. Car chaque changement significatif des droits de l’homme au Cameroun est le résultat direct de dissidents, d’activistes, d’universitaires et de journalistes, de l’intérieur et de l’extérieur du pays, qui s’expriment et font pression sur les autorités Camerounaises.

Cette pression ne s’arrêtera jamais tant que tous les auteurs de violations flagrantes des droits de l’homme ne comparaîtront pas devant les tribunaux. Il est très tentant en effet, dans une culture d’immortalité obscène, de penser que cette situation macabre durera éternellement, mais ce ne sera pas le cas.

À bon entendeur salut!

Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques ICL2P / CL2P

http://www.cl2p.org