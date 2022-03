Eclairages d'Augusta Epanya et Véronique Lehman sur la situation des droits de la femme en Afrique :: AFRICA

Invitées de Diaf-Débat pour revisiter la situation du sort réservé à la femme en Afrique et au Cameroun en particulier, Augusta Epanya et Véronique Lehman nous ont édifiés sur des aspects souvent méconnus de la situation de la femme en Afrique. Rien n a été laissé de côté: les disparités pendant le divorce, sur le salaire, sur la représentation dans les appareils de l' Etat et même, l'impossibilité de la femme camerounaise à transférer sa nationalité à son conjoint étranger, y sont traités.

L'essentiel de ce débat dans la vidéo ci-dessous.