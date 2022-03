Parution : L’économie des médias et le numérique en Afrique :: AFRICA

Simon NGONO (dir.) (2022), L’économie des médias et le numérique en Afrique, Saint-Denis de La Réunion, France, Presses Universitaires Indianocéaniques, 208 p.

Résumé (quatrième de couverture) :

L’avènement d’Internet et l’explosion du numérique se sont accompagnés du phénomène de la migration en ligne de structures médiatiques. Cet ouvrage analyse les enjeux et modalités d’appropriation des réseaux socio-numériques par les médias classiques en Afrique.

Les contributions mettent en lumière la manière dont le numérique reconfigure les modes d’organisation, de production et de diffusion des contenus par les médias classiques. Elles explorent les modèles socio-économiques qui travaillent le processus de marchandisation de contenus à l’ère de la numérisation. Un accent est notamment mis sur les stratégies de déploiement numériques des producteurs et éditeurs médiatiques. Le recours au numérique se trouve ainsi légitimé par la quête de nouvelles niches d’audiences et de possibilités de rentabilité économique.

Au-delà des mutations perceptibles dans l’économie des médias classiques, l’ouvrage fait ressurgir dans le milieu universitaire le débat épistémologique autour de la multiplication ou de la persistance des archétypes génériques des industries culturelles et médiatiques. L’hybridation des modèles d’affaires amène enfin à recentrer la réflexion en termes de disjonctions et de complémentarités entre les supports classiques et numériques.

Directeur de l’ouvrage :

Simon Ngono est maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l'Université de La Réunion (France), et membre du LCF-UR (EA 7390).

Les contributeurs de l’ouvrage :

Adrien Bitond (Université de Maroua, Cameroun), Mamadou Diouma Diallo (Université Gaston Berger, Sénégal), Honoré Kahi (Université de Bouaké, Côte d’Ivoire), Olivier Kouassi Kouassi (Université Lorraine, France), Jonas Charles Ndeke (Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville), El Hadji Malick Ndiaye (Université Grenoble-Alpes, France), Simon Ngono (Université de La Réunion, France), Waliyu Karimu (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire).