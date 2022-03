CAMEROUN :: Le soutien de Open Africa aux enseignants :: CAMEROON

En effet, depuis plusieurs semaines, les enseignants à travers une coalition regroupant plusieurs syndicats et collectifs, a engagé un mouvement d’arrêt de cours à l’effet d’interpeller les pouvoirs publics sur certaines de leurs préoccupations essentielles.

Ces revendications sont entre autres : Le paiement des salaires ; La réparation des conditions des enseignants contractuels ; le paiement des primes de correction ; La revalorisation des indemnités salariales et de logement et enfin l’intégration des enseignants vacataires.

Malgré le préavis déposé au Ministère de l’éducation Nationale, aucun dialogue n’a été engagé afin de trouver un terrain d’entente avec le corps enseignant. Mieux, certains autorités ont taxé cette grève de politique et faire appel à un autre catégorie sociale ( Mototaxi ) pour mater la noble revendication des enseignants.

En conséquence, le corps enseignant est rejoint dans sa lutte ce jour par les élèves et les parents d’élèves. Nous interpellons le gouvernement sur la nécessité d’écouter le sens profond des revendications posées par les enseignants, car en toute chose, il faut tenir compte du volet objectif. En la matière, la politique salariale reste inadaptée aux temps nouveaux. En effet, elle n’a pas évolué en bien de ses points notamment au niveau du salaire de base, de l’indemnité de logement et de transport malgré un cout de la vie constamment croissant.

Le gouvernement doit regarder avec lucidité la nécessité de repenser profondément le statut général de la fonction publique et la politique salariale, notamment en ce qui concerne la rémunération, les avantages sociaux, la pension, le profil de carrière, les grades et les rendre conformes à la grande nécessité de performance et aussi aux exigences sociales, économiques et culturelles de notre pays. Au regard des conditions socioéconomiques de plus en plus difficiles de nos concitoyens, dues à la cherté de la vie, l’inflation galopante sur les prix de denrées de première nécessité, la hausse du prix de la quasi-totalité des produits du panier de la ménagère, une politique de revalorisation automatique du salaire minimum et d’indexation des salaires, s’impose.

Force aux peuples marque de soutien total aux revendications des enseignants en lutte pour l’amélioration de leur condition de vie et de travail et les invite à rester solidaire dans l’effort de lutte. Nous sommes à leurs côtés, pendant ces moments difficiles et sommes convaincus qu’à travers cet engagement, ils arriveront à obtenir ce que de Droit. Le Cameroun doit sortir des petits arrangements pour ouvrir la voie de la transformation de notre société au profit du bien-être partagé.

Dalami MAHAMAN

Délégué Général Open Africa